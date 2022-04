Warum Preiskontrollen nicht die Antwort auf steigende Benzinpreise sind!

Preiskontrollen eine schlechte Idee Joseph Brusuelas, Principal und Chefökonom von RSM US LLP, hat diese Woche in einem neuen Blogbeitrag Preiskontrollen diskutiert und genau dargelegt, warum sie eine schlechte Idee sind. Was sind Preiskontrollen? Preiskontrollen sind staatliche Maßnahmen zur Manipulation der Preise auf dem freien Markt. Während viele Menschen bei Preiskontrollen an eine rigide Politik denken, wie z.B. an mietkontrollierte… Hier weiterlesen