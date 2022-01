Warum die Planung für ausgabefreie Tage im Jahr 2022 deine Finanzen verändern könnte

Die wichtigsten Punkte

Ausgabelose Tage sind Tage, an denen du kein Geld ausgibst.

An ausgabefreien Tagen kannst du mehr sparen, weil du nichts kaufst.

Wenn du dir eine Auszeit vom Kaufen nimmst, kann sich auch deine Denkweise ändern.

Wenn du feststellst, dass du zu viel Geld ausgibst und nicht genug sparst, kann eine einfache Gewohnheit im Jahr 2022 einen großen Unterschied machen: ausgabefreie Tage.

Wie der Name schon sagt, sind „ausgabefreie Tage“ Tage, an denen du kein Geld ausgibst. Du verwendest kein Bargeld, keine Kreditkarten und bezahlst auch sonst keine Ausgaben, die du tätigen kannst.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie du ausgabefreie Tage in deinen Lebensstil einbauen kannst. Du könntest dich verpflichten, jeden Monat oder jede Woche eine bestimmte Anzahl von Tagen einzuhalten, oder du könntest einen Partner herausfordern, um zu sehen, wer die meisten ausgabefreien Tage in einem Monat zusammenbringt.

Für welchen Ansatz du dich auch entscheidest, es gibt ein paar wichtige Vorteile, wenn du dir ausgabenfreie Tage zur Gewohnheit machst. Das sind sie.

An jedem ausgabefreien Tag sparst du Geld bei den unnötigen Ausgaben

Es liegt auf der Hand, dass du an jedem Tag, an dem du kein Geld ausgibst, mehr Geld auf deinem Bankkonto hast. Wenn du darauf verzichtest, dir ein Mittagessen oder einen Kaffee auswärts zu kaufen oder dich bei einem Online-Einkauf zu verausgaben, kannst du das gesparte Geld für andere Dinge verwenden, z. B. um deine Schulden abzubauen oder deine Ersparnisse aufzustocken.

Das ist der offensichtlichste Vorteil eines ausgabefreien Tages. Und je mehr du davon hast, desto mehr zusätzliches Geld kannst du für andere Dinge ausgeben.

Du wirst dir bewusster, wofür es sich lohnt, Geld auszugeben

Wenn du eine Zeit lang eine Pause von allen Ausgaben einlegst, kannst du besser erkennen, welche Einkäufe du vermisst – und welche nicht.

Wenn du feststellst, dass dein Tag ohne deinen Morgenkaffee deutlich schlechter ist, aber die Reste, die du von zu Hause mitgebracht hast, eigentlich besser waren als das Mittagessen, das du normalerweise auswärts kaufst, dann hast du eine wichtige Lektion gelernt, die du in Zukunft bei deinen Ausgabenentscheidungen anwenden kannst.

Oft geben wir Geld aus Gewohnheit aus und nicht, weil die Ausgabe uns wirklich einen großen Nutzen bringt. Tage, an denen du kein Geld ausgibst, geben dir die Möglichkeit, darüber nachzudenken, welche Ausgaben du beibehalten willst und was du aus deinem Budget streichen kannst, um Geld für andere Dinge freizusetzen.

Du änderst dein Konsumverhalten

Oft ist es sehr einfach, zur Kreditkarte zu greifen, um ein Problem zu lösen oder ein Bedürfnis zu befriedigen. Wenn du dich aber bewusst dafür entschieden hast, kein Geld auszugeben, und ein Bedürfnis auftaucht, bist du vielleicht gezwungen, über den Tellerrand zu schauen und eine Lösung zu finden, die dich nichts kostet.

Wenn du dein Gehirn darauf trainierst, an den Tagen, an denen du kein Geld ausgibst, nach Alternativen zum Ausgeben zu suchen, kannst du damit beginnen, die Denkweise zu ersetzen, Dinge zu kaufen, ohne vorher etwas anderes auszuprobieren. Das kann deine gesamte finanzielle Perspektive verändern, indem du dich darauf konzentrierst, das zu nutzen, was du hast, oder kostengünstige Lösungen zu finden, anstatt nur zu konsumieren.

All diese Vorteile sind klare Gründe, warum es sich lohnt, im Jahr 2022 ausgabefreie Tage in deinen Kalender einzutragen.

