Warum Pflanzen ein Dankeschön von uns verdient haben / Neue Kampagne der Initiative Pflanzenfreude.de (FOTO)

Essen (ots) -Stress, Zeitdruck und ein immer vollerer Terminkalender - und dochscheinen wir eine geheime Energiequelle zu haben. Unsereunauffälligen Helfer? Pflanzen! Mit der neuen Kampagne "DankePflanzen" will die Initiative Pflanzenfreude.de die vielen Vorteilevon Pflanzen unterstreichen und Menschen so davon überzeugen, dasswir viel mehr grüne Lieblinge zu Hause brauchen.Zimmerpflanzen sehen nicht nur fantastisch in jedem Wohnraum aus,sie schenken uns auch saubere Luft, senken unser Stress-Level,verbessern unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Sie zeigen unsschon seit einer Ewigkeit, wie wichtig Achtsamkeit und Innehalten istund fungieren als die besten Mindfulness-Coaches. Pflanzen machen unstatkräftiger, entspannter, glücklicher und gesünder. Im Gegenzugverlangen sie nicht viel: regelmäßig etwas Wasser und ein bisschenLicht. Doch wie können wir uns eigentlich bei unseren grünenMitbewohnern für alles bedanken, was sie für uns tun?Neue Kampagne der DankbarkeitIhre Art der Unterstützung ist so subtil und zurückhaltend, dasswir oft gar nicht bewusst an die grüne Energie unserer botanischenFreunde denken, deshalb startet die Initiative Pflanzenfreude.de dieKampagne "Danke Pflanzen". Denn wir wollen ein besseres Bewusstseinfür die positiven Effekte von Pflanzen auf unseren Alltag schaffenund damit auch den Trend des gesünderen Lebens auf emotionaler Ebenemit Pflanzen verknüpfen. Die Kampagne "Danke Pflanzen" sollvermitteln, dass Pflanzen uns keine Kraft rauben, sondern uns Energiegeben und damit zum Kauf einer Zimmerpflanze anregen.Offizieller Start der Kampagne "Danke Pflanzen" in Deutschland istder 22. Oktober. Die Kampagne soll die Menschen genau dort abholen wosie sind: mitten in ihrem stressigen Alltag, zwischen Terminen, aufdem Weg zur Bahn, oder auf dem Heimweg die Kinder von der Schuleabzuholen. Mit der Kampagne werden kurze, aber beeindruckende Impulsegesetzt um damit den richtigen Denkanstoß zu geben, Pflanzen imeigenen Leben zahlreicher zu integrieren.Danke Pflanzen! Bedankt Plant! Thanks Plants! Merci les Plantes!Ab dem 21. Oktober wird zusätzlich im niederländischen TV einpassender Werbespot ausgestrahlt, der den Grundgedanken "Pflanzen alsSauerstoff im hektischen Alltag" transportiert. Auch in Frankreichund Großbritannien geht es ab Oktober/November mit "Danke Pflanzen"in den jeweiligen Landessprachen los.Weitere Informationen zur Kampagne "Danke Pflanzen" gibt es unterPflanzenfreude.de und auf www.facebook.com/diepflanzenfreude.Bild- und Videomaterial zur Kampagne finden Sie unter folgendemLink: https://bit.ly/Danke_PflanzenBilder zu allen Zimmerpflanzen 2018 gibt es hier:https://bit.ly/Zimmerpflanzen18Über Pflanzenfreude.dePflanzenfreude.de ist eine Initiative vom Blumenbüro Holland, dieKonsumenten erleben lässt, dass Pflanzen rundum glücklich machen.www.pflanzenfreude.de