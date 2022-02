Warum die Peloton-Aktie um 26,6 % gestiegen ist

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Peloton-Aktie (WKN: A2PR0M) ist am Montag dieser Woche in einer dynamischen Session um 26,6 % gestiegen. Das ist zumindest das Kursplus, das ich um ca. 11.20 Uhr deutscher Zeit sehe. Der US-Handel könnte womöglich noch eine Veränderung bringen.

Aber was sind die Gründe, warum die Peloton-Aktie zum Wochenbeginn ein so deutliches Kursplus aufweist? Bereits zum Wochenende haben sich einige Schlagzeilen abgezeichnet. Ob sich die Gerüchte verdichten, ist eine andere Frage. Das Interesse wird jedoch nicht weniger, was ebenfalls bereits mehrdeutig ist.

Peloton-Aktie: 26,6 % Kursplus erst der Anfang

Der Grund, warum die Peloton-Aktie so stark gestiegen ist, ist ein mögliches Interesse an einer Übernahme. Zum Wochenende oder eigentlich dem Ende der letzten Woche hat sich abgezeichnet, dass Amazon (WKN: 906866) womöglich Interesse an einer Übernahme hätte. Das ist der zweite potenzielle Interessent nach Gerüchten rund um Apple (WKN: 865985), die sich jedoch seit Mitte der letzten Woche nicht weiter bestätigt haben.

Aber es zeichnet sich auch ein anderes Szenario ab. Aufgrund der potenziell günstigen Bewertung und eines passenden Settings wird auch Nike (WKN: 866993) als möglicher Käufer gehandelt. Wenn Amazon und Nike beide Interesse haben sollten, so läuft das vielleicht auf eine Bieterschlacht hinaus. Wirklich bestätigt, geschweige denn ein ernstes Angebot abgegeben, hat noch niemand der Interessenten. Zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, während ich diese Zeilen schreibe.

Vielleicht ist der größere Kontext auch: Peloton Interactive bietet etwas, das Interesse auf sich vereint. Ein Ökosystem aus Nutzern im Fitnessbereich mit einer digitalen Mitgliedschaft und wiederkehrenden Umsätzen. Sowie eigentlich gefragte Heimtrainer, die zu einem Premium-Preis veräußerbar sind. Sowohl für Tech-Konzerne als auch Ausrüster und Konsumgüterkonzerne eine solide Möglichkeit, das eigene Geschäft zu erweitern. Mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt unter 10 Mrd. US-Dollar ist ein Zukauf grundsätzlich stemmbar. Wie gesagt: theoretisch.

Gerüchte und damit keine Investitionsthese

Ob Apple, Nike oder Amazon die Peloton-Aktie übernehmen, das sind bloß Gerüchte. Foolishe Investoren sollten vielleicht besser nicht auf ein solches Szenario spekulieren. Das kann sich schließlich schnell in Schall und Rauch auflösen, wenn nach dem ersten Ausloten des Interesses dieses Szenario nicht Wirklichkeit wird.

Trotzdem zeigt das Interesse womöglich eine andere Seite der Peloton-Aktie. Nämlich die, dass das Unternehmen grundsätzlich etwas besitzt, das auf Interesse stößt. Ob einem die Sportgeräte oder die Connected-Fitness-Mitgliedschaften für eine Investitionsthese ausreichen, das ist eine andere Frage. Aber vielleicht ja gerade jetzt eine überaus relevante.

