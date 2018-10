Warum Online-PR für Unternehmen unverzichtbar ist / Zweitägiges Praxisseminar im November in Hamburg (FOTO)

--------------------------------------------------------------Download Programm 2019http://ots.de/skFCGm--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Das Internet ist heute die erste Anlaufstation, um sich überUnternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen zu informieren.Eine nutzerfreundliche Homepage, ein gut strukturierterOnline-Pressebereich, suchmaschinenoptimierte Website-Texte und diegezielte Verbreitung von PR-Inhalten in Sozialen Netzwerken oder perNewsletter sollten dabei zur Grundausstattung jederÖffentlichkeitsarbeit gehören.Wer wissen möchte, wie man Corporate Websites, Internet-Newsletterund Soziale Netzwerke erfolgreich in der Unternehmenskommunikationeinsetzt, ist beim zweitägigen Media Workshop "ErfolgreicheOnline-PR" genau richtig. Trainer und Kommunikationsberater KaiHeddergott zeigt den Teilnehmern, wie sie ihre klassische PR umInstrumente und Maßnahmen der Online-Kommunikation sinnvoll ergänzen.Das stark praxisorientierte Seminar findet am 19. und 20. November2018 in Hamburg statt.Nächster Termin:Erfolgreiche Online-PR - Website, Newsroom und Social Mediaam 19. und 20.11.2018 in HamburgInfos und Anmeldung: www.media-workshop.de/pm/2638Das zweitägige Seminar richtet sich PR-Mitarbeiter undPressesprecher, die Online-PR erfolgreich in die Presse- undÖffentlichkeitsarbeit integrieren möchten. Die Teilnehmer lernen dieVoraussetzungen erfolgreicher Online-PR kennen und können diewichtigsten Instrumente für ihre PR-Strategie einsetzen. Sieoptimieren ihre Webseite, stellen Pressematerial digital bereit undintegrieren Social Media in ihre Unternehmenskommunikation. Siekönnen Botschaften und Inhalte für die verschiedenen Zielgruppenaufbereiten und kanaladäquat zur Verfügung stellen.Zum Referenten:Kai Heddergott (Jahrgang 1969) ist selbstständigerKommunikationsberater und seit 1995 als Autor und Dozent für Themender Online-Kommunikation tätig. Er berät seine Kunden bei derKonzeption und Realisierung von internen und externenKommunikationsmaßnahmen vor dem Hintergrund der DigitalenTransformation. In seiner Tätigkeit am MMB Institut für Medien- undKompetenzforschung in Essen war er viele Jahre Mitglied in der Juryund Nominierungskommission des Grimme Online Award. Heddergott hat ander Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Publizistik undKommunikationswissenschaft studiert und war dort mehrere Jahre fürdie elektronische Lehrredaktion des Instituts für Publizistikverantwortlich. Zu seinen Kunden zählen national und internationaltätige Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Finanzwirtschaft undöffentliche Institutionen.Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieterund zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führendenAnbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogrammist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- undÖffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation.Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierlicheEvaluation sichern die Qualität der Seminare und den Lernerfolg.Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderteInhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kundenkonzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten ausWirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einenengen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bisheute haben über 15.800 Kommunikationsfachleute und Führungskräftealler Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungenteilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch denWeiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "GeprüfteWeiterbildungseinrichtung".Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder:www.media-workshop.deDie Anmeldung zum Seminar-Newsletter:www.media-workshop.de/newsletter.htxPressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsNicole von AspernTelefon: +49 40 2263 9660E-Mail: presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell