Warum Omicron ein Segen für Industrie-REITs sein könnte

Die wichtigsten Punkte

Der jüngste COVID-19-Anstieg zwingt viele Verbraucher dazu, ihre Einkaufsgewohnheiten zu überdenken.

Ein noch größerer Anstieg der digitalen Verkäufe könnte zu einem höheren Bedarf an Lagerflächen führen.

Es ist ein guter Zeitpunkt für Investoren, die Aufnahme von Industrie-REITs in ihr Portfolio zu erwägen.

Die Omicron-Variante hat bereits Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. In der Woche, die am 15. Januar endete, stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 286.000, gegenüber 231.000 in der Vorwoche. Auch wenn ein solcher Anstieg nicht katastrophal ist, ist er doch ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.

Dieses Problem ist wahrscheinlich auf Omikron zurückzuführen. Im Moment gibt es eine Fülle von Arbeitsplätzen, so dass ein Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass viele Arbeitnehmer nach einer COVID-19-Infektion isoliert oder unter Quarantäne gestellt werden müssen.

Aber die Auswirkungen der Omicron-Variante beschränken sich nicht nur auf Arbeitsplätze. Sie hat auch das Potenzial, eine Reihe von wichtigen Immobiliensektoren zu erschüttern. Hotels und Restaurants zum Beispiel könnten in nächster Zeit in Mitleidenschaft gezogen werden, da die gesundheitlichen Bedenken die Gäste von den Restaurants fernhalten und Reisende dazu zwingen, ihre Pläne zu stornieren. Das wiederum könnte den Anlegern von REITs im Gastgewerbe schaden.

Auch der Einzelhandel könnte mit schleppenden Umsätzen rechnen, wenn die Kunden aufgrund von Omicron nicht in die Läden kommen. Aber es gibt eine sehr interessante Kehrseite dieses Puzzlespiels.

Die Tatsache, dass Omicron so viele Amerikanerinnen und Amerikaner dazu zwingt, sich wieder einmal zu verkriechen, bedeutet, dass sie eher zu den früheren Gewohnheiten der Pandemie zurückkehren. Dazu gehört, dass sie Kleidung, Lebensmittel und so ziemlich alles online kaufen. Und davon könnten Industrie-REITs in hohem Maße profitieren.

Eine solide Investition

Die Nachfrage nach Lagerflächen war schon vor der Pandemie groß, noch bevor es zu einer deutlichen Verlagerung zum digitalen Handel kam. Aber im letzten Jahr hat die Nachfrage noch zugenommen.

Heutzutage geben sogar noch mehr Verbraucher ihr Geld online aus, was den Bedarf an einem größeren Netzwerk von Vertriebs- und Fulfillment-Zentren erhöht hat – sowohl allgemein als auch in der Nähe größerer Städte, in denen die Quadratmeterpreise in der Regel sehr hoch sind. Wenn der Omicron-Anstieg anhält, wird der Bedarf an Industrieflächen weiter steigen, was sich Immobilieninvestoren zunutze machen sollten.

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich einige der Engpässe in der Lieferkette, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auftraten, zwar gelockert haben, aber noch nicht vollständig behoben sind. Und jetzt hat Omicron das Potenzial, in dieser Hinsicht zusätzlichen Schaden anzurichten. Das unterstreicht nur die Notwendigkeit von mehr lokalen Fulfillment- und Vertriebszentren, vor allem angesichts des nach wie vor bestehenden Fahrermangels.

Auch wenn Omicron kein Grund zum Feiern ist (denn seien wir ehrlich, wir wollen alle, dass diese Pandemie endlich vorbei ist), könnte sie den Industrie-REITs in hohem Maße zugute kommen. Nehmen wir zum Beispiel Prologis, einen der größten Akteure im Industriebereich. Sein Aktienkurs ist allein im letzten Jahr um 55 % gestiegen, und seine Aussichten sind äußerst positiv. Natürlich ist Prologis nur eine Option für diejenigen, die in Industrie-REITs einsteigen wollen.

Der Punkt ist jedoch, dass Omicron zwar viele Urlaubspläne durchkreuzt hat und einige Menschen vorübergehend arbeitslos macht, aber auch das Potenzial hat, den Wert von Industrie-REITs zu steigern. Und selbst wenn die derzeitige Welle nur von kurzer Dauer sein sollte, wie Gesundheitsexperten hoffen, kann man immer noch sagen, dass Investitionen in Industrieanlagen auf kurze Sicht eine gute Sache sind.

Der Artikel Warum Omicron ein Segen für Industrie-REITs sein könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 22.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Prologis.

