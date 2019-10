Warum Netflix sich Sorgen um Disney+ machen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix (WKN:552484) hat viele Inhalte, aber relativ wenige Hits. Das könnte ein großes Problem für den Streaming-Giganten werden, da er sich einer neuen Konkurrenz durch Walt Disneys (WKN:855686) Disney+ gegenübersieht, das mit einer Reihe von Originalen auf den Markt kommen wird, die zwar mengenmäßig knapper, aber stark auf bekannte Filme ausgerichtet sein könnten.

Für Netflix könnte das auch eine Herausforderung sein, weil das Unternehmen eher einen „Alles an die Wand werfen und sehen, was hängen bleibt“-Ansatz gewählt hat. Der Content-Gigant hat natürlich einige große Erfolge wie Stranger Things erzielt. Aber für jeden Hit hat der Tech-Riese eine ganze Reihe von Shows, die vor allem dazu da sind, die Inhaltebibliothek des Dienstes voll zu kriegen.

Einige dieser Shows mögen Nischenerfolge oder Anziehungspunkte für einige Segmente des Publikums sein, aber nur wenige machen wirklich Eindruck. Das Disney+-Lineup unterscheidet sich dadurch, dass jede Show auf der Plattform wie ein Versuch erscheint, ein breites Publikum zu erreichen.

Was macht Disney?

Disney folgt im Wesentlichen dem gleichen Modell, das das Unternehmen für sein Filmgeschäft anwendet. Es stützt sich auf populäre Serien und Figuren, mit denen die Verbraucher vertraut sind. Das Unternehmen legte sein Programm für das erste Jahr in einer Pressemitteilung dar:

The Falcon and The Winter Soldier: Mit den Captain-America-Sidekicks in der Hauptrolle.

WandaVision: Zwei weitere Avengers, die ihre eigenen Abenteuer erleben.

Marvel’s What If …? Eine Serie, die die wichtigsten Momente für verschiedene Marvel-Figuren behandelt, wenn sie einen anderen Weg gegangen wären.

Making Frozen 2: Ein Dokumentarfilm über die Entstehung der Fortsetzung des beliebten Films.

Forky stellt eine Frage: Eine animierte Kurzserie mit der beliebten Toy Story-Figur.

Der Mandalorianer: Eine Live-Action-Show im Star Wars-Universum über einen Boba-Fett-ähnlichen Kopfgeldjäger.

Star Wars: Clone Wars: Eine letzte Staffel der beliebten Zeichentrickserie.

High School Musical: Das Musical: Die Serie: Der Name sagt eigentlich alles.

Eine Cassian-Andor-Serie, noch ohne Titel: Eine weitere Live-Action von Star Wars.

Loki: Tom Hiddleston in seiner Paraderolle.

Monsters at Work: Eine Serie mit den Figuren der Monsters.

Und das sind nicht die einzigen Shows, die das Unternehmen veröffentlichen wird. Es gibt auch eine Dokumentarserie mit Jeff Goldblum und eine, die sich auf die Tiere konzentriert, die in Disneys Animal Kingdom leben. Es sind noch ein paar andere Serien geplant, aber wie du aus obiger Liste ersehen kannst, ist so ziemlich jede Show ein potenzieller Hit.

Man kann sich kaum vorstellen, dass eines dieser Programme kein Publikum findet, abgesehen von der Goldblum-Serie. Disney kann natürlich auch mal daneben liegen. Aber Filme zu machen, die Fortsetzungen, Markenerweiterungen oder Spin-offs von beliebten Vorbildern sind, funktioniert eigentlich fast immer.

Sollte Netflix sich Sorgen machen?

Disney hat mehrere Shows auf dieser Liste, die Fans von The Avengers, Star Wars oder seinen Pixar-Animationsfilmen ansprechen werden. Das sind einige der größten Filmreihen der Welt und sie sprechen im Allgemeinen ein großes Publikum an. Das sollte sich in mit Spannung erwarteten Shows niederschlagen, die die Mitgliedschaft im Abonnement fördern.

Netflix hat demgegenüber vergleichsweise wenige Hits. Stranger Things wird wohl die einzige Show sein, die mit einigen der Disney-Shows mithalten kann, und viele der anderen Erfolge des Netzwerks nähern sich entweder ihrem Ende oder sind bereits beendet.

Beim Streaming-Marktführer gibt es noch viele Unbekannte. Netflix ist sehr stark bei Komödien und hat eine starke Bibliothek mit vergangenen Hits (was Disney zugegebenermaßen auch hat). Netflix hat auch eine Menge Inhalte, aber das ist nicht immer positiv – die Suche nach etwas Sehenswertem kann bei dieser Menge zur Herausforderung werden.

Verbraucher könnten bereit sein, Netflix fallen zu lassen, wenn es keine Sendung gibt, die sie gerade sehen. Wenn das passiert und sie zu Disney+ mit seinem stetigen Angebot an vertrauten Leckerbissen gehen, könnte es schwierig sein, sie zurückzugewinnen.

Dieser Artikel wurde von Daniel B. Kline auf Englisch verfasst und am 04.10.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt sie. The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney und Short October 2019 $125 Calls auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2019