Warum NVIDIA, General Motors und andere Giganten sich zusammenschließen, um Selbstfahr-Standards zu entwickeln

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Das britische Chip-Technologie-Unternehmen Arm Holdings sagte, dass es sich NVIDIA (WKN:918422), General Motors (WKN:A1C9CM), Toyota (WKN:853510) und anderen Technologie- und Auto-Schwergewichten angeschlossen hat, um eine neue Gruppe zu bilden, die daran arbeiten wird, eine gemeinsame Computerplattform für selbstfahrende Autos zu schaffen.

Die neue Gruppe, genannt Autonomous Vehicle Computing Consortium (AVCC), bekundete das gemeinsame Ziel, die Entwicklung sicherer selbstfahrender Technologien zu beschleunigen. Es ist ein interessanter Schritt für die beteiligten Unternehmen, der das Potenzial hat, mit zunehmender Reife der Technologie jedem beteiligten Unternehmen Wettbewerbsvorteile einzubringen.

Wer ist im neuen AVCC?

Das AVCC hat (noch?) nicht jeden großen Namen im Bereich der Selbstfahrer, aber es umfasst eine ganze Reihe etablierter Schwergewichte.

Arm Holdings, seit 2016 im Besitz des japanischen Telekommunikationsriesen Softbank Group (WKN:891624), liefert Designs und Technologien an Halbleiterhersteller für eine Reihe von Anwendungen, darunter Autos und Smartphones.

(WKN:891624), liefert Designs und Technologien an Halbleiterhersteller für eine Reihe von Anwendungen, darunter Autos und Smartphones. Die Robert Bosch GmbH ist ein Tier-1-Automobilzulieferer mit einer großen Präsenz in Europa. Der Bereich Mobilitätsdienstleistungen liefert eine Reihe von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) an viele der globalen Automobilhersteller sowie eine ellenlange Liste von aufstrebenden Unternehmen im Bereich Elektrofahrzeuge und Selbstfahrer.

Die Continental AG (WKN:543900) mit Sitz in Deutschland ist ein weiterer direkter Automobilzulieferer, der daran arbeitet, seine Präsenz auf dem Markt für Selbstfahr-Technologien auszubauen.

(WKN:543900) mit Sitz in Deutschland ist ein weiterer direkter Automobilzulieferer, der daran arbeitet, seine Präsenz auf dem Markt für Selbstfahr-Technologien auszubauen. Denso ist ein japanischer Zulieferer der Automobilindustrie. Anfang dieses Jahres gründete das Unternehmen ein Joint Venture mit Toyota, um an neuen Halbleitern für hochvernetzte und selbstfahrende Autos zu arbeiten.

ist ein japanischer Zulieferer der Automobilindustrie. Anfang dieses Jahres gründete das Unternehmen ein Joint Venture mit Toyota, um an neuen Halbleitern für hochvernetzte und selbstfahrende Autos zu arbeiten. Die Tochtergesellschaft von General Motors, Cruise, gilt als einer der führenden Entwickler von selbstfahrenden Taxis.

Der Chip-Gigant NVIDIA hat bereits eine große Präsenz im Wettlauf um die Lieferung von Prozessoren für selbstfahrende Autos gezeigt.

NXP Semiconductors (WKN:A1C5WJ) ist der führende Anbieter von Automobilhalbleitern und ein wichtiger Lieferant von Komponenten für ADAS-Systeme, einschließlich Automobilradarsysteme. NXP hat eine langjährige Beziehung zu Arm.

(WKN:A1C5WJ) ist der führende Anbieter von Automobilhalbleitern und ein wichtiger Lieferant von Komponenten für ADAS-Systeme, einschließlich Automobilradarsysteme. NXP hat eine langjährige Beziehung zu Arm. Die hauseigene Forschungseinheit von Toyota verfolgt einen zweigleisigen Ansatz und arbeitet gleichzeitig an der Entwicklung eines vollständigen Selbstfahrsystems sowie einer neuen Generation von ADAS-Systemen, die verwandte Technologien zur Unterstützung menschlicher Fahrer einsetzen werden.

Was ist das Ziel der AVCC?

In einer Erklärung gab die Gruppe an, sie plane zunächst eine Reihe von Empfehlungen für “eine Systemarchitektur und eine Computerplattform zur Förderung des skalierbaren Einsatzes automatisierter und autonomer Fahrzeuge” zu entwickeln. Die Hoffnung ist, dass die Empfehlungen dazu beitragen werden, die Prototypen auch in großer Stückzahl zum Funktionieren zu bringen, indem sie Systeme skizzieren und standardisieren, die dieser Aufgabe gewachsen sind.

Die Gruppe wird keine Software für selbstfahrende Systeme schreiben, aber sie wird einige softwarebezogene Standards bereitstellen. Unter anderem erwartet die Gruppe, Standards für Application Programming Interfaces (APIs) zu empfehlen, die Protokolle, mit denen die Software-“Bausteine” in einem autonomen System miteinander kommunizieren werden.

Ist das eine große Sache für die Investoren?

Ja und nein. Das AVCC ist eine von mehreren Kooperationen zwischen mehreren Akteuren in diesem Bereich, die daran arbeiten, Aspekte der technologischen Herausforderung des Selbstfahrens zu lösen, und das Selbstfahren ist (zu Recht) ein Interessenbereich für viele Investoren. Viele der Mitglieder des AVCC sind auch an anderen Kooperationen beteiligt, darunter die Networking for Autonomous Driving Alliance, die sich auf die Herausforderung konzentriert, große Datenmengen zwischen Prozessoren innerhalb eines Fahrzeugs zu übertragen.

Aber es könnte eine große Sache für die Investoren in diesem Sinne sein: Die Empfehlungen der AVCC werden wahrscheinlich auch Produkte umfassen, die von einigen oder allen der Mitglieder hergestellt werden. Unter anderem könnte es sich für Unternehmen wie NVIDIA und NXP als Möglichkeit erweisen, einen großen Anteil am Zukunftsmarkt für Komponenten selbstfahrender Fahrzeuge zu besitzen und möglicherweise kleinere oder weniger wendige Wettbewerber auszuschließen.

Kurz gesagt, das AVCC wird die Branche nicht über Nacht verändern. Aber für die Investoren der Mitgliedsunternehmen hat es das Potenzial, zu einer großen Sache zu werden.

5G: der neue Technologie-Standard läutet eine neue Ära ein. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren! Die 5G Infrastruktur ist noch lange nicht unter voller Last. Und jetzt, kurz BEVOR der richtige Hype um 5G losgeht, können Anleger noch in ein Unternehmen investieren, das eine wesentliche Schlüsselposition bei dieser Basis-Technologie besitzt.

Denke nur an all die neuen Anwendungen und Produkte, die 5G ermöglichen oder verbessern wird: Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality) , Big Data, Digitale Gesundheit, und Internet der Dinge. Der visionäre „Vater der Sensoren" Janusz Bryzek nennt es sogar "das größte Wachstum in der Geschichte der Menschheit“.

Dieses wachstumsstarke Tech-Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten vorstellen, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen. Facebook, Airbnb, Uber und Lyft gehören bereits zu seinen Kunden.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von John Rosevear auf Englisch verfasst und am 10.10.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt NVIDIA. The Motley Fool empfiehlt NXP Semiconductors und die Softbank Group.

Motley Fool Deutschland 2019