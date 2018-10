Warum Magnesium bei Diabetes so wichtig ist (FOTO)

Ismaning (ots) -Rund acht Millionen Deutsche leiden an Diabetes Typ 2. Einniedriger Magnesiumspiegel erhöht das Erkrankungs-Risiko deutlich.Auch in der Therapie spielt der Mineralstoff eine wichtige Rolle, daer beispielsweise die Wirkung von Insulin verbessert. Allerdings istdie diabetes-typische Ernährung oft arm an Magnesium. DieErnährungswissenschaftlerin Dr. Petra Ambrosius zeigt auf, dass esauch anders geht.Diabetes Typ 2, auch als "Zuckerkrankheit" bezeichnet, tritt inDeutschland immer häufiger auf - und zwar vor allem bei denUnter-40-Jährigen. Das wiesen Forscher der Medizinischen HochschuleHannover jetzt nach. Das Hormon Insulin schafft es nicht mehrrichtig, Glukose in die Körperzellen zu transportieren. Als Folge istder Blutzuckerspiegel ständig leicht erhöht. Dafür verantwortlichsind eine unausgewogene Ernährung, Übergewicht sowie zu wenigBewegung. Wie eine Analyse von mehr als 50.000 Studienteilnehmernzeigte, spielt dabei auch ein Magnesiummangel eine Rolle. Nahmen dieProbanden den Mineralstoff gezielt zu sich, verringerte sich ihrRisiko, an Diabetes zu erkranken, pro 100 Milligramm verzehrtemMagnesium um 14 Prozent. "Der Mineralstoff hilft, den Blutzucker indie Zelle zu schleusen", erklärt Diplom-Ökotrophologin Dr. PetraAmbrosius aus Wiesbaden. Sie empfiehlt daher, neben demBlutzuckerspiegel auch den Magnesiumwert regelmäßig kontrollieren zulassen.Magnesium schützt Diabetiker vor FolgeschädenAuch für Menschen, die bereits an Diabetes Typ 2 erkrankt sind,ist es wichtig, gut mit Magnesium versorgt zu sein - und das gleichmehrfach: Weil es die Wirkung von Insulin fördert, trägt es zu einerVerbesserung der Blutzucker-Einstellung bei. Außerdem kann einausgeglichener Magnesium-Haushalt den Krankheitsverlauf positivbeeinflussen und Spätfolgen der Krankheit abmildern. "Bei Diabetikernsind die Blutgefäße extrem gefährdet. Magnesium hilft, dass sieelastisch bleiben", beschreibt die Ökotrophologin. "Eine guteVersorgung kann das Schlaganfall-Risiko um bis zu 13 Prozent senkenund schützt auch vor einem Herzinfarkt."Problem: Jeder zweite Diabetiker ist unterversorgtAllerdings weist etwa die Hälfte der Patienten einen verringertenMagnesium-Spiegel im Blut auf. Anzeichen für einen Mangel sind nachAngaben von Dr. Ambrosius Muskelzuckungen wie Lidflattern oderMigräne. Es gibt mehrere Gründe für eine Unterversorgung vonDiabetikern: Ist ihr Blutzuckerspiegel nicht optimal eingestellt,verändert sich die Nierenfunktion und sie müssen häufiger Wasserlassen. Man spricht von Polyurie. Dabei spülen sie vermehrt Magnesiumaus dem Körper. Manche Medikamente, auf welche die Patientenangewiesen sind, verschärfen den Verlust zusätzlich. Infos hierzu:http://diasporal.deZwiespalt: Obst liefert Magnesium, ist aber zuckerreich"Viele Diabetiker verzichten zudem auf Lebensmittel, die viel vondem Mineralstoff enthalten", ergänzt die Ernährungswissenschaftlerin.Um Kalorien zu sparen, essen sie etwa wenig Nüsse oder Mandeln. "Dochgerade diese sind magnesiumreich." Zudem wird häufig die Zufuhr vonKohlenhydraten eingeschränkt, um den Blutzuckerspiegel stabil zuhalten. "Vor allem Vollkornprodukte sind jedoch guteMagnesium-Lieferanten", betont sie. Auch Obst sei eine zwiespältigeSache, denn es ist reich an Zucker. "Hier kommt es auf denglykämischen Index an", erklärt die Expertin. Er verrät, wie starkdas Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. "Bananenenthalten zwar Magnesium, sind aber wegen ihres hohen glykämischenIndexes bei Diabetes nicht ratsam. Besser ist es, Beerenfrüchte zuessen, also Erdbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren oderStachelbeeren." Viel von dem Mineralstoff stecke auch in Gemüse undhier insbesondere in Hülsenfrüchten. Sie rät zu drei Portionen Gemüseund zwei Portionen Obst pro Tag. Zusätzlich nennt sie Milchprodukte."Sie versorgen gleichzeitig mit Kalzium, das neben Magnesium dasHerz-Kreislauf-System unterstützt", ergänzt sie."Bestehende Versorgungslücken lassen sich über die Ernährungallerdings schwer ausgleichen", betont Dr. Ambrosius. Das heißt:Liegt bereits ein Magnesiummangel vor, sollte man den Mineralstoffzusätzlich aufnehmen, etwa in Form von Magnesium-Diasporal aus derApotheke. Empfehlenswert ist eine Dosis von 300-400 Milligrammtäglich. Magnesiumreich essen - so geht'sSpeiseplan für einen Tag mit insgesamt 350 Milligramm Magnesium- Müsli (ohne Zucker) mit Milch, Beerenfrüchten undMandelsplittern: 100 mg- gebratener Fisch mit Erbsen-Karotten-Gemüse, Kartoffeln: 150 mg- 2 Scheiben Vollkornbrot mit Mandelmus als Brotaufstrich, Käse,Salat: 100 mgDr. Ambrosius rät, sich bei einer qualifiziertenErnährungsberatung zu informieren. Die Krankenkassen übernehmen dieKosten zumindest teilweise, wenn der Arzt eine medizinischeNotwendigkeits-Bescheinigung ausstellt. Eine Liste mitmagnesiumreichen Lebensmitteln finden Sie auf http://diasporal.de.