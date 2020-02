Warum Laschet mehr Risiko geht als Merz/ Leitartikel von Olaf Kupfer

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



mehr >

Düsseldorf (ots) - Von Olaf KupferWer den Umfragen glaubt, wird Friedrich Merz als immer Führenden auf derRechnung haben. Der Sauerländer verkörpert Durchsetzungsfähigkeit, ist klar inAussage und Richtung. Man glaubt zu wissen, was man bekommt, wenn man ihm seineStimme gibt. Nur: Der Vorsitzende der CDU wird von 1001 Delegierten bestimmt -und nicht in einer Urwahl von allen CDU-Mitgliedern. Wenn Merz seine 48 Prozentaus 2018 im Zweikampf mit Annegret Kramp-Karrenbauer als heutige Basis sieht,dann ist das Zweckoptimismus: Die meisten Delegierten werden aus NRW kommen undzu einem guten Teil für die NRW-Kombi Laschet/Spahn stimmen, wenn es zum Schwurkommt. Seinerzeit stand den NRW-Delegierten allein Merz als Kandidat ihresLandesverbands zur Wahl. Gegnerin: die Saarländerin Kramp-Karrenbauer.Klar ist: Beide Kandidaten werden teamfähig sein müssen. Eine CDU, die sich nurliberal oder einzig streng konservativ orientiert, ist als Volkspartei nichtüberlebensfähig, daran hat niemand Interesse. Ihr Schwerpunkt entscheidet sicham 25. April allerdings deutlich: Merz stünde für die Hoffnung auf eine starke,eigenständige konservative Kraft, die in Zeiten der Partikularinteressen imWahlvolk bei zunehmender Parteienzersplitterung kaum mehr möglich zu seinscheint. Notwendige Bündnisse werden mit Merz weit konfrontativer als mitLaschet, der glaubwürdig grün oder auch gelb blinken kann - wie er es geradebraucht.Zu verlieren hat Laschet mehr: Für Merz würde eine Niederlage wenig Veränderungdes Status quo bedeuten. Überwirft er sich im Wahlkampf nicht vollends, wird erin ein Team Laschet/Spahn eingebunden. Laschet hingegen trägt Risiken: Ist er abApril CDU-Bundesvorsitzender, wird er vor allem in der Europapolitik - dann zuZeiten einer deutschen EU-Ratspräsidentschaft - für fast ein Jahr KanzlerinMerkel vor sich hertreiben müssen, um sich glaubwürdig als EU-Reformer zuempfehlen und nicht als willfähriger Teppichvorleger der Kanzlerin zu enden, wiedas Vorgängerin Kramp-Karrenbauer in der Thüringen-Krise passiert ist. Und:Laschet wird in NRW von den politischen Gegnern bekämpft werden als jener, derBerlin für wichtiger hält als Düsseldorf. Er wird in Berlin präsent sein müssen,benötigt massive Rückendeckung durch sein heimisches Kabinett undKoalitionspartner FDP. Und: Er muss darauf setzen, dass sein Status nach fastdrei Jahren Regierungszeit ähnlich groß ist wie jener von Johannes Rau (SPD)1987, der als NRW-Landesfürst in den Kanzler-Wahlkampf zog, gegen Kohl verlorund danach in NRW weitermachte. Fraglich, ob solche Ämterhäufung heute nochmöglich ist.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62556/4530543OTS: Westdeutsche ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell