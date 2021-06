Warum Kryptowährungen nicht in meine Investmentstrategie passen

Viele Menschen kaufen heutzutage Kryptowährungen, und ob das eine gute oder schlechte Idee ist, muss sich erst noch herausstellen. Die Realität ist, dass es eine Menge Potenzial gibt, mit Kryptowährung Geld zu verdienen, aber wie bei jeder Investition besteht das Risiko, Geld zu verlieren.

Aber die Angst, Geld zu verlieren, ist nicht der einzige Grund, warum ich mich vorerst von Kryptowährungen fernhalte. Der Hauptgrund für meinen Ausstieg liegt in diesem Zusammenhang darin, dass ich eine Investmentstrategie habe und Kryptowährungen nicht in diese passen.

„Kaufen und halten“ funktioniert vielleicht nicht gut für Kryptowährungen

Meine Investmentstategie ist eine klassische, die als „Buy and Hold“ bekannt ist. Konkret kaufe ich gerne Qualitätsaktien für mein Portfolio, von denen ich denke, dass sie das Potenzial haben, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen.

Wie stelle ich fest, ob eine Aktie auf lange Sicht an Wert gewinnt? Zum einen kann ich mir die Finanzzahlen ansehen und sehen, wie gut es sein Geld verwaltet. Ich kann mir auch ansehen, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, innovativ zu sein, und wie groß sein Wettbewerbsvorteil ist.

In diesem Zusammenhang sind das Faktoren, die ich eher berücksichtige als den Kurs, denn mein Ziel ist es nicht unbedingt, eine Aktie zum niedrigsten Preis zu ergattern. Vielmehr ist es mein Ziel, eine Aktie zu kaufen und zu sehen, wie ihr Kurs steigt.

Nun ist es durchaus möglich, einen ähnlichen Ansatz bei Kryptowährungen zu verfolgen. Aber meiner Meinung nach funktioniert das nicht.

Während einige Leute Kryptowährungen als langfristige Investition betrachten, bin ich nicht davon überzeugt, dass sie dieses Durchhaltevermögen haben. Der Wert von Kryptowährungen wird größtenteils davon abhängen, wie weit sie als Zahlungsmittel akzeptiert werden, und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie man das vorhersagen kann. Wenn ich also Kryptowährungen kaufen würde, würde ich mich gezwungen fühlen, sie auf einer kurzfristigen Basis zu halten und sie mit einem Gewinn zu veräußern. Ich würde mich auch gezwungen fühlen, sie erst bei einem Kursrückgang zu kaufen.

Aber wie gesagt, diese Taktiken passen nicht zu meinem generellen Ansatz beim Investieren. Und allein aus diesem Grund scheinen Kryptowährungen nicht zu mir zu passen.

Was ist dein Ziel beim Kauf von Kryptowährungen?

Viele Leute stürzen sich darauf, Kryptowährungen zu kaufen, um Geld zu verdienen. Aber bevor du sie deinem Portfolio hinzufügst, solltest du etwas genauer recherchieren.

Sicher, das Ziel eines jeden Investors ist es, Geld zu verdienen, aber warum glaubst du, dass die Kryptos dich ans Ziel bringen werden? Siehst du Beweise dafür, dass in diesem Zusammenhang in den nächsten Jahren immer mehr Händler sie akzeptieren werden? Oder setzt du einfach darauf, dass in diesem Zusammenhang viel über Kryptowährungen geredet wird und sie deshalb eine gute Idee sind?

Wie bei jeder Investition, die du tätigst, solltest du auch bei der Kryptowährung deine Recherchen durchführen und sicherstellen, dass sie zu deiner Gesamtstrategie passt. Ich habe mich bereits informiert und meine eigenen Schlüsse gezogen, und es lohnt sich für dich, das Gleiche zu tun.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 05.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

