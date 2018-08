Warum Jan Josef Liefers auf Clean Feeding steht: gesundes Futter, gesunder Hund (FOTO)

Berlin (ots) -Essen, so natürlich wie möglich: Diesen gesunden Trend gibt es absofort auch bei Hundefutter. Nutro[TM] Feed Clean[TM] ist ein neuesKonzept, das auf natürliche, bewusste und frische Zutaten setzt.Schauspieler Jan Josef Liefers füttert seinen Hund Toni bereits so.Clean Eating heißt der Trend, der in Deutschland schnell Fußgefasst hat, weil er "gesund" und "lecker" kombiniert. Der TrendClean Feeding geht in dieselbe Richtung und steht für die neue Art,unsere Vierbeiner zu füttern. Zum Beispiel mit dem Konzept FeedClean[TM] von Nutro[TM] : Dafür wird das Futter so natürlich wiemöglich hergestellt, ohne Gentechnik, künstliche Konservierungs-,Aroma- und Farbstoffe. Und es schmeckt: Die Futtersorte Nutro[TM]Wild Frontier[TM] kommt mit seiner Zusammensetzung der natürlichenErnährung der wilden Artgenossen am nächsten. Außerdem enthält es biszu 70 Prozent Zutaten tierischen Ursprungs im Trocken- und 90 Prozentim Feuchtfutter und punktet mit frischem tierischem Eiweiß. Soliefert es ein echtes Proteinpaket, das unseren vierbeinigenLieblingen schmeckt und jede Menge Energie liefert."Das Konzept Clean Feeding finde ich super. Schließlich brauchenHunde ein Futter, das sie gut ernährt und zu einem langen, gesundenund aktiven Hundeleben beiträgt", sagt Jan Josef Liefers. Er will,dass es seiner gesamten Familie gutgeht - und dazu gehören auch dieTiere. Toni kam vor neun Jahren in die Familie. Liefers hat ihn ausdem Tierheim geholt, er wurde als Welpe in einem Karton amStraßenrand ausgesetzt. "Daher stammt auch sein Name, Toni kommt vonKarton". Inzwischen gehören auch noch Hund Abby und Kater Tiger zumLiefers-Clan. Gutes Essen spielt für alle eine Rolle, wie Liefersbetont: "Nicht umsonst heißt es ja: Du bist, was Du isst. Für meinenHund gilt genauso: "Er ist, was er frisst".Das neue Nutro[TM] Wild Frontier[TM] gibt es exklusiv und nur imFachhandel, online oder offline. Extra-Tipp: Vom 1. Juli bis Ende desJahres läuft die 4-Wochen-Gratis-Aktion: Nutro[TM] Wild Frontier[TM]kaufen, füttern, Feedback geben und sein Geld zurückbekommen. MehrInfos und Teilnahmebedingungen auf www.nutro.de.Pressekontakt:Eckstein Public RelationsMulackstraße 1110119 BerlinTelefon: +49 30 56588873Fax: +49 30 56588974Email: kontakt@ecksteinpr.deOriginal-Content von: adam GmbH Co KG, übermittelt durch news aktuell