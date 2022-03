Warum die Inflation auch eine große Chance für Aktien sein könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Das Gespenst der Inflation geistert wieder am Finanzmarkt umher. Viele Investoren fürchten es, da ihre Rendite durch sie geschmälert wird.

Besonders Anleihe-Investoren sehen sich bei einem steigenden Zinsniveau mit potenziellen Kursverlusten konfrontiert. Aber auch Aktien-Investoren sehen Gefahren bei einem steigenden Inflationsniveau, denn die Bewertung von Risikoanlagen sollte mit einem nachhaltigen Anstieg des Preisniveaus ebenfalls sinken.

Tech-Crash ein gutes Beispiel

So konnte man beispielsweise in den letzten Monaten bei hochbewerteten Technologieaktien einen starken Abverkauf feststellen. Ihre Geschäftsmodelle wachsen zwar stark, sie weisen jedoch oftmals auch hohe Verluste aus. Die großen Gewinne könnten also in der Zukunft liegen und sind bei einem steigenden Inflationsniveau entsprechend weniger wert.

Die große Chance der Inflation

Eine Inflation muss dabei gar nicht mal negativ bewertet werden. Besonders trifft dies auf Unternehmen zu, die eine gewisse Preissetzungsmacht besitzen.

Sie können nämlich problemlos gestiegene Kosten an die Endkonsumenten weiterreichen. Das Resultat: In der Zukunft höhere Umsätze und auch Gewinne.

Bei einem gleichbleibenden Bewertungsmultiplikator sollte dann auch der Aktienkurs höher liegen. Viele Unternehmen, die über ein Geschäftsmodell mit Preissetzungsmacht verfügen, wachsen dabei oftmals mit dem Preisniveau einer Volkswirtschaft. Gewonnen haben sollte man dann noch nichts, denn real handelt es sich lediglich um einen Werterhalt. Ein Inflationsschutz also.

Besser könnte man dastehen, wenn man in Unternehmen investiert, die neben Preissteigerungen zusätzlich ein Volumenwachstum aufweisen. Sie verkaufen also nicht nur zu höheren Preisen, sondern setzen auch mehr Waren und Dienstleistungen ab.

Das größte Risiko der Inflation

Das größte Risiko einer Inflation könnte in der Tat in einer Absenkung des Bewertungsniveaus liegen. Und hier waren die Aktienmärkte zuletzt sehr hoch bepreist.

So beläuft sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 auf 25,6. Das Shiller-KGV, das sich auf durchschnittliche inflationsbereinigte Ergebnisse der letzten zehn Jahre berechnet, beläuft sich auf 36,4 (Stand: 24.3.22).

Welche Aktien sollte man jetzt beobachten?

Welche Aktien man sich in einem steigenden Zins- und Inflationszyklus anschauen sollte, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.

Prinzipiell könnte man bei manchen Einzelwerten gewisse Chancen identifizieren. Wie zuvor erwähnt, könnten auch Aktien mit einer guten Preissetzungsmacht eine Phase hoher Inflation zumindest gut durchstehen. Besser noch, wenn es sich zusätzlich um Aktien mit tiefem Burggraben und Volumenwachstum handelt.

Die Suche nach solchen Aktien gestaltet sich nicht als einfach. Dennoch findet man sie zuhauf am Aktienmarkt. Dazu braucht man nur einmal einen Blick auf die langfristige Kursentwicklung von Aktien wie Coca-Cola, Berkshire Hathaway oder Procter & Gamble werfen.

Sie alle haben Kriege, Krisen, Rezensionen und viele Inflationsphasen in den letzten Jahrzehnten durchgestanden. Auch wenn es mal längere Durststrecken und Kursrücksetzer gab, zuletzt wurden bei allen neue Allzeithochs erreicht.

