Warum Hand-Desinfektionsmittel und Sonnenlotionen potenziell schädlich für Fahrzeug-Innenräume sind (VIDEO)

Köln (ots) -- Chemikalien wie zum Beispiel Ethanol, das insbesondere inDesinfektionsmitteln enthalten ist, können mit den Materialiender Fahrzeug-Innenräume reagieren- Ford testet unter extremen Bedingungen, damit Fahrzeuge denHerausforderungen standhalten und länger gut aussehen- Ziel ist die Entwicklung von Beschichtungen, die gegenüberChemikalien oder auch UV-Licht resistent sind und dahersicherstellen, dass die im Auto-Innenraum verbauten Materialienwährend des gesamten "Fahrzeuglebens" wie neu aussehen- Ford-Experte: "Selbst das harmloseste Produkt kann Problemeverursachen, wenn es hunderte oder sogar tausende Male im Jahrmit Material-Oberflächen in Berührung kommt"Hand-Desinfektionsmittel wie Gels und Reinigungstücher, von denenviele Ethanol enthalten, und Sonnenlotionen mit hohemLichtschutzfaktor haben zahlreiche Vorteile für unsere Gesundheit.Die zunehmende Nutzung dieser Produkte ist jedoch eine schlechteNachricht für die Innenräume unserer Autos. Denn einige derChemikalien - wie zum Beispiel Ethanol, das insbesondere inDesinfektionsmitteln enthalten ist -, können mit den Materialien derFahrzeug-Innenräume reagieren und diese Materialien optisch alternund verschleißen lassen - es sei denn, diese Werkstoffe wurden abWerk speziell behandelt und geschützt. Dies ist eine Herausforderung,der sich die Ford-Experten stellen. Das Ziel ist die Entwicklung vonBeschichtungen, die gegenüber äußeren Einflüssen wie Chemikalien oderauch UV-Licht (Sonneneinstrahlung) resistent sind und dahersicherstellen, dass die im Auto-Innenraum verbauten Materialienwährend des gesamten "Fahrzeuglebens" wie neu aussehen - denn das istein wichtiger Wohlfühl-Faktor und verbessert zudem auch denWiederverkaufswert des Fahrzeugs.Dies der Link auf ein entsprechendes Video:https://youtu.be/-QoXnGIFhQ8"Von Desinfektionsmitteln für die Hände über Sonnenlotionen bishin zu Insektenschutzmitteln ? die Verbrauchertrends ändern sich undkontinuierlich kommen neue Produkte auf den Markt", sagt MarkMontgomery, Senior Materials Engineer am Materials Technology Centrebei Ford im britischen Dunton. "Selbst das harmloseste Produkt kannProbleme verursachen, wenn es hunderte oder sogar tausende Male imJahr mit Material-Oberflächen in Berührung kommt."Ford-Teams in Dunton und Köln testen Fahrzeuginnenraum-Materialienwie zum Beispiel Kunststoffe bei über 70° C - auf diese Temperaturund mehr kann sich an einem heißen Sonnentag der Innenraum einesgeparkten Fahrzeugs aufheizen. Mit starkem ultraviolettem Lichtsimulieren die Experten zudem Material-Alterungsprozesse, die durchpermanente Sonneneinstrahlung verursacht werden. Die Dauer derUV-Lichteinwirkung beträgt bei den Tests bis zu 1.152 Stunden (48Tage).Außerdem testen die Ford-Materialexperten verschiedene Kunststoffeund Komposit-Materialien auf ihre Beständigkeit bei Temperaturen vonbis zu minus 30°C - dies ist ein Temperaturbereich, in deminsbesondere Kunststoffe spröde und brüchig werden können. Auf diegetesteten Werkstoffe prallt dabei immer wieder ein Gummiball, derzehnmal schwerer als ein regulärer Fußball ist, um dieDauerbelastbarkeit des Materials zu ermitteln.Basierend auf diesen Ergebnissen und Erkenntnissen lassen sichSchutzlacke entwickeln, die ab Werk auf die Kunststoff-Oberflächenaufgetragen werden. Die Lacke stellen sicher, dass die entsprechendbehandelten Materialien widerstandsfähiger insbesondere gegenüberChemikalien, Temperaturschwankungen und UV-Einstrahlung werden.Der europäische Markt für Hand-Desinfektionsmittel soll in denkommenden Jahren um 60 Prozent anwachsen* anwachsen - von knapp 330Millionen Euro im Jahr 2018 auf über 520 Millionen Euro bis 2024.Sonnenlotionen mit hohem Lichtschutzfaktor enthalten überdies größereMengen an Titanoxid, das mit Kunststoffen und natürlichen Ölenreagieren kann, die in Leder vorkommen, besonders wenn es heiß ist.Diethyltoluamid ist darüber hinaus der häufigste Wirkstoff inInsektenschutzmitteln, die ebenfalls negative Auswirkungen auf dieBeschaffenheit von Oberflächen haben können.* https://www.maiaresearch.com