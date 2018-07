Warum Gold mehr Investitionsanreiz hat als Bitcoin

Während die Aktienmärkte weltweit in den letzten Monaten stark gestiegen sind, ist der Kurs von Bitcoin weiter unter Druck geraten. Die Kryptowährung ist in den letzten vier Monaten um über 20 % gefallen, während der FTSE 100 um 10 % und der S&P 500 im gleichen Zeitraum um rund 5 % gestiegen sind.

Unterdessen ist Gold in den letzten vier Monaten um 6 % gefallen. Das ist jedoch zumindest teilweise auf die verbesserte Stimmung der Investoren zurückzuführen, da defensive Anlagen für risikobewusste Anleger weniger attraktiv werden. Daher ist der Rückgang bei Bitcoin wohl noch besorgniserregender, da weniger risikoscheue Anleger eigentlich jetzt mehr Bitcoins kaufen sollen.

Investitionspotenzial

Natürlich gab es bei Bitcoin viele Enttäuschungen. Daher schoss die digitale Währung im Jahr 2013 zum ersten Mal auf fast 1.000 US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie bei den Anlegern immer beliebter, da sie eine Vielzahl von Indizes übertraf. Allerdings verlor die Kryptowährung in den nächsten drei Jahren rund 80 % ihres Wertes, bevor sie einen Anstieg erlebte, der ihren Kurs im Jahr 2017 auf fast 20.000 US-Dollar steigen ließ. Infolgedessen können einige Investoren argumentieren, dass sich die Kryptowährung langfristig von ihrem derzeitigen Abschwung erholen wird.

Die Realität ist jedoch, dass Bitcoin mit einer Reihe von Risiken konfrontiert ist, die die zukünftige Performance der Kryptowährung beeinträchtigen könnten. Beispielsweise ist die reale Nutzung aufgrund fehlender Infrastruktur etwas eingeschränkt, während die Wahrscheinlichkeit, dass sie die traditionellen Währungen ersetzt, gering ist. Da die Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt allgemein ungünstige Aussagen zu diesen Zukunftsaussichten machen, ist es derzeit schwierig, eine Investitionsentscheidung zu treffen.

Defensiv

Ein Bereich, in dem Bitcoin als eine lohnende Investition angepriesen wurde, ist das defensive Potenzial der Kryptowährung. Einige Investoren haben argumentiert, dass diese digitale Währung eine geringere Korrelation mit der allgemeinen Weltwirtschaft sowie mit den Indizes wie dem FTSE 100 und S&P 500 bieten könnte. In dieser Hinsicht könnte Gold jedoch ein viel attraktiverer Vermögenswert sein. In Zeiten von Volatilität und wirtschaftlichen Verwerfungen ist Gold seit jeher gefragt und daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern.

Zudem wird Gold in Zeiten höherer Inflation oft attraktiver. Da die Ausgaben in den USA voraussichtlich steigen werden und die Weltwirtschaft eine Phase starken Wachstums durchläuft, könnte eine Inflationsphase bevorstehen. Der Goldpreis ist zwar in den letzten Monaten gesunken, aber sein langfristiges Potenzial scheint hoch zu sein.

Bitcoin hat die Ergebnisse des FTSE 100 und S&P 500 in letzter Zeit nicht erreichen können, da das defensive Potenzial der Kryptowährung begrenzt zu sein scheint. Die Investoren, die Verluste erlitten haben, werden mit der Kryptowährung wohl keine weiteren Risiken eingehen wollen. Daher scheint die Attraktivität der Anlageklasse begrenzt zu sein, da Gold in einer Vielzahl von Börsenszenarien ein verlockenderes Risiko-Rendite-Verhältnis bietet.

Eine der größten und lukrativsten Revolutionen in der Geschichte der Finanzmärkte! Reich mit Bitcoin und Co.? Wir haben einen Markt identifiziert, von dem wir glauben, dass er dem aktuellen Hype um Bitcoin- und Kryptowährungen langfristig absolut überlegen ist. Und das mit sehr viel weniger Risiko. Wenn du die Chance nutzen möchtest, von der unserer Meinung nach bahnbrechendsten technologischen Neuerung unserer Zeit zu profitieren, dann klicke hier und fordere ein Gratis Exemplar dieses neuen Berichts Die Wahrheit über den Bitcoin-Boom jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 17.07.2018 auf Fool.sg veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.