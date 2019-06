Warum die Gemeine Mücke gut ist / Deutsche Wildtier Stiftung: Sie ist für viele Wildtiere das Hauptgericht auf der Speisekarte

Hamburg (ots) - Bereits ihr Summen versetzt uns in Alarmstimmung:Mückenangriffe drohen im Schlafzimmer, im Wald und am Badesee. DieQuälgeister verschonen uns auch in diesem Sommer nicht. Dasfeucht-heiße Wetter ist für die Fortpflanzung der Gemeinen Mückeideal! Nach den heftigen Sommergewittern finden sie überallBrutplätze. Jedes Mückenweibchen legt zwischen 200 und 400 Eier; derNachwuchs schlüpft bereits nach wenigen Tagen. "Für Menschen ist dieGemeine Stechmücke - Culex pipiens - ein richtiges Biest. FürWildtiere dagegen ein willkommener Snack", sagt Jenifer Calvi von derDeutschen Wildtier Stiftung. "Denn bei vielen heimischen Wildtierenstehen Mücken ganz oben auf dem Speiseplan!"Mücken sind in jedem Entwicklungsstadium - vom Ei über die Larveund Puppe bis zum fertigen Insekt - eine wichtige Nahrungsquelle fürWildtiere. Im Wasser fressen kleine Fische und Libellen bereits dieMückeneier. Die etwas größeren Larven werden gern von Vögelnaufgepickt, während Fledermäuse und anderen Insektenfresser diefertige Culex pipiens im Flug fangen und wegfuttern. Mücken erfüllenin der Natur also eine wichtige Aufgabe. "Sie sind auf der Welt, umgefressen zu werden", so Calvi. "Der Zusatz ,gemein' bei derBestimmung steht übrigens für ,gewöhnlich': Das Wort hat nichts damitzu tun, dass die Mücke uns sticht!"Gute Mücke, böse Mücke? Dabei spielt das Geschlecht der Insekteneine Rolle. Jenifer Calvi: "Während die Weibchen stechen, weil siedas Blut für den Nachwuchs brauchen, piksen die Männchen nicht!"Pressekontakt:Jenifer Calvi, Pressestelle Deutsche Wildtier Stiftung,Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-14, Fax 040 9707869-19,jcalvi@dewist.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell