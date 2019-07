Warum die Gazprom-Aktie in diesem Jahr bereits um 74,5 % gestiegen ist

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Die Aktie von Gazprom (WKN: 903276) hat definitiv ein paar rasante Monate hinter sich. Seit Jahresbeginn stieg das Papier des russischen Erdgasriesen von einem Kursniveau von 3,98 Euro auf das aktuelle Niveau von 6,95 Euro (11.07.2019, maßgeblich für alle Kurse). Immerhin ein rasantes Kursplus von inzwischen 74,5 %.

Doch was waren die Gründe für diese interessante Entwicklung? Ein Foolisher kleiner Check könnte hier einige interessante Einsichten ermöglichen – sowie die Frage klären, wie es mittel- bis langfristig mit dieser spannenden Aktie weitergehen könnte.

Rasante Dividendenerhöhung!

Ein wesentlicher Wegbereiter der aktuellen Rallye waren gewiss die Dividendenpläne, die Gazprom erst vor wenigen Wochen verkündet hat. Statt wie zuvor eine Dividende in Höhe von etwa 7 oder 8 Russischen Rubeln auszuschütten, hat der Erdgasriese vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass die Dividende sehr drastisch erhöht werden soll.

In diesen Tagen wird voraussichtlich eine Ausschüttung in Höhe von 16,61 Russischen Rubeln durch die Hauptversammlung beschlossen – was mehr als einer Verdopplung im Jahresvergleich entsprechen würde. Und beim derzeitigen Kursniveau einer Dividendenrendite von immer noch spannenden 6,7 % gleicht.

Dennoch ist die aktuelle Dividende von Gazprom trotz dieser erheblichen Steigerung noch immer sehr sicher. Bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 65,89 Russischen Rubeln wird momentan lediglich ein Anteil von rund einem Viertel für die Dividende aufgewendet, weitere Erhöhungen könnten durchaus folgen.

Zumal Gazprom mittelfristig plant, eine Dividende von 50 % des Gewinns auszuschütten, wodurch sich die Dividendenrendite womöglich sogar auf rund 15 % erhöhen könnte. Durchaus ein spannender Schritt.

In meinen Augen scheint es insgesamt so, als sei vielen Investoren erst durch diese spannenden Dividendenpläne bewusst geworden, wie preiswert die Gazprom-Aktie eigentlich ist. Die aktuellen Dividendenpläne könnten hierbei ein Katalysator gewesen sein, der viele Investoren wachgerüttelt hat.

Die weiteren Aussichten könnten ebenfalls stimmen

Zusätzlich zu diesen Dividendenplänen, die auf die günstige Bewertung hingewiesen haben, dürften auch die weiteren Aussichten stimmen. Denn noch immer hat Gazprom langfristig einige bemerkenswerte Pläne vor sich.

Wie der derzeitige Gazprom-Chef erst vor wenigen Wochen erklärte, rechne er mit der Fertigstellung wesentlicher Großprojekte. Unter anderem nannte er das immer mal wieder mit einem Fragezeichen versehene EU-Projekt Nord Stream II sowie die nicht weniger wichtigen Pipelines Turkish Stream und Power of Siberia.

Insbesondere Power of Siberia, was verklausuliert letztlich eine Pipeline nach China ist, dürfte für die weiteren Aussichten wegweisend werden. Das wachstumsstarke Reich der Mitte dürfte künftig nämlich ein großer Abnehmer von Erdgas werden – entsprechend könnte sich in diesem Markt sogar noch ein gewisses Wachstumspotenzial entwickeln, das nun möglicherweise vermehrt eingepreist wird.

Eine spannende Reise, aber wie geht es weiter?

Die Aktie von Gazprom hat in diesem Jahr definitiv eine spannende Reise hinter sich. Ein Kursplus von 75 % haben in diesem bislang doch eher durchwachsenen Börsenjahr schließlich nicht allzu viele Notierungen hinter sich gebracht – alleine aus diesem Grund könnte der Erdgasriese ein paar Foolishe Blicke verdient haben.

Die Gretchenfrage scheint hierbei jedoch zu sein, wie es mit der Aktie von Gazprom weitergeht. Die aktuell günstige Bewertung, hohe Dividendenrendite sowie die weiteren Dividendenpläne und soliden operativen Aussichten könnten hierbei erste Anlaufstellen sein, die bei der eigenen Analyse vielleicht berücksichtigt werden sollten.

