Warum die GameStop-Aktie erneut um 35 % gestiegen ist

Die GameStop-Aktie (WKN: A0HGDX) hat auch am Donnerstag dieser Woche erneut eine rasante Performance hingelegt. Im Tagesverlauf und gemessen in Euro legte die Aktie dieses Hot Stocks ein weiteres Mal um ca. 35 % zu. Dabei erreichte die GameStop-Aktie ein Aktienkursniveau von 155,02 Euro (25.03.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen).

Das ist zugegebenermaßen nicht rekordverdächtig. Aber immerhin ein weiteres, deutlich zweistelliges Plus, das die Investoren aufhorchen lassen dürfte.

Vor allem, da es eigentlich kaum relevante fundamentale Gründe für diese Kursbewegung geben dürfte. Die wesentlichen Details hinter der GameStop-Aktie sind schließlich bereits früher im Laufe dieser Woche durchgesickert und haben die Aktie auf eine Talfahrt geschickt. Lass uns heute trotzdem einmal überlegen, weshalb die Anteilsscheine erneut in den Rallye-Modus übergegangen sind. Und was das für Foolishe Investoren bedeutet.

GameStop-Aktie: Erneut 35 % Kursplus!

Die GameStop-Aktie ist daher erneut um 35 % auf bis zu 155 Euro gestiegen. Das Kursniveau ist nicht unbedingt das Nonplusultra, immerhin konnte die Aktie zwischenzeitlich auf über 400 Euro klettern. Der Zeitpunkt ist jedoch besonders relevant.

Das Unternehmen hat im Laufe dieser Woche schließlich frische Quartalszahlen präsentiert. Die wiederum eher durchwachsen gewesen sind. Die Umsätze sanken auf 2,12 Mrd. US-Dollar im vierten Quartal, nach einem Vorjahreswert von 2,19 Mrd. US-Dollar entspricht das einem leichten Rückgang. Es werden daher weitere Vorschusslorbeeren verteilt, insbesondere für das wachsende E-Commerce-Segment.

Zugegebenermaßen hat es im E-Commerce erneut ein starkes Wachstum gewesen. Um 175 % kletterten die Erlöse hier im Jahresvergleich. Trotzdem: Das Volumen, das dieses Segment ausmacht, ist weiterhin eher gering, gemessen an den Gesamterlösen. Die Vision, dass die GameStop-Aktie einen führenden E-Commerce-Akteur in der Videospieleindustrie verbrieft, könnte daher verfrüht sein.

Die Investoren, zu denen weiterhin Reddit-Fans gehören, scheinen sich jedoch genau auf diese Aussichten zu beschränken. Ob das wiederum eine Chance für die GameStop-Aktie ist, sollten Foolishe, unternehmensorientierte Investoren kritisch hinterfragen. Es gibt schließlich auch das weiterhin schwierige Filialgeschäft, das in den letzten Jahren eine starke operative Baustelle gewesen ist.

Nicht nur das Positive sehen!

Foolishe Investoren sollten daher nicht nur das Positive der GameStop-Aktie sehen. Nein, sondern gerade jetzt darauf achten, das Chance-Risiko-Verhältnis versuchen zu bestimmen. Sollten die Anteilsscheine langfristig zu einem führenden E-Commerce-Akteur heranreifen, könnte es unternehmensorientiert gewiss eine Perspektive geben.

Trotzdem: Die Aussichten dürften weiterhin mehr als eingepreist sein. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Dass eine Vielzahl an Dauer-Optimisten dazukommt, könnte die Perspektive risikoreicher werden lassen. Das Rückschlagspotenzial baut sich jedenfalls weiter auf und alleine der Kursverlauf der letzten Wochen lehrt, dass es nicht nur nach oben bei der Aktie geht.

The post Warum die GameStop-Aktie erneut um 35 % gestiegen ist appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

