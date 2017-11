Warum Frauen ihre Altersvorsorge konservativer planen als Männer

Genf, Schweiz (ots) - Bei vielen Unterschieden, die zwischenMännern und Frauen existieren sollen, handelt es sich um reineKlischees. Wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, ist abertatsächlich zu beobachten, dass Frauen an das Thema anders herangehenals Männer.Eine wichtige Erkenntnis besteht darin, dass Frauen im Bereich derGeldanlage konservativer als Männer sind. Ihnen ist es besonderswichtig, dass das Geld sicher angelegt ist. Dementsprechendakzeptieren sie es auch eher als Männer, wenn die Rendite etwasgeringer ausfällt. Frauen wird zwar oft nachgesagt, sie würden imAllgemeinen emotionaler reagieren als Männer; bei der Geldanlage aberlassen sie sich eher von der Vernunft leiten. Diese Einstellung ziehtsich durch den gesamten Anlagebereich und daher auch auf den Aufbaueiner privaten Altersvorsorge.Untersuchungen belegen, dass Frauen Möglichkeiten für Geldanlagengenau analysieren und bezüglich eventueller Risiken kritischer alsMänner sind. Daher ist es unter anderem für Vermögensverwalterwichtig, nicht nur auf die Chancen, sondern auch auf die Gefahreneines Investments hinzuweisen. Klärt der Verwalter also über alleVor- und Nachteile auf, sind Frauen in der Regel dazu bereit, eineAnlageform zu wählen, die ihren eigenen Vorstellungen undBedürfnissen entspricht.Bei Finanzprodukten, die zum Aufbau einer privaten Altersvorsorgegenutzt werden können, möchten Frauen aber nicht nur auf Risikenhingewiesen werden. Für sie ist es auch wichtig, dass bestimmteSicherungsmechanismen existieren, die zum einen das Risiko vonVerlusten reduzieren und zum anderen eine schnelle Verfügbarkeit desKapitals ermöglichen. Ein wichtiger Unterschied zwischen Frauen undMännern besteht zudem darin, dass Frauen vorausschauender investierenund eher selten spontane Strategiewechsel vornehmen. Dies giltinsbesondere für die Altersvorsorge, sodass ein guterVermögensverwalter diese spezielle Eigenschaft von weiblichenAnlegern kennen und berücksichtigen sollte.Ist eine Geldanlage erfolgreich und übertrifft sie sogar dieErwartungen, sagen Frauen dies auch gern weiter. Die renommierteSchweizer Vermögensverwaltung Genève Invest hat die Erfahrunggemacht, dass dann nicht nur das eigene Kapital aufgestockt wird,sondern die jeweiligen Kundinnen ihre positiven Erfahrungen auch angute Freundinnen weitergeben und den Vermögensverwalter somitempfehlen.Bei Genève Invest handelt es sich um eine Vermögensverwaltung, diein der Schweiz auch als erfolgreicher Anleiheinvestor tätig ist.Genève Invest geht auf die Besonderheiten ein, die es bei Sparerinnenund Anlegerinnen auch im Bereich der privaten Altersvorsorge zuberücksichtigen gilt. Dass sich Frauen bei der Vermögensverwaltunggut aufgehoben fühlen, zeigen zahlreiche positive Kundenbewertungenund Meinungsäußerungen. So bestätigt beispielsweise Marlies K. ausStuttgart in ihrer Zuschrift von 21. April 2017, dass sie seit vielenJahren Kundin der Vermögensverwaltung Genève Invest ist und diese gutauf ihre Vorstellungen und Wünsche eingeht. Dabei konnte das Angebotim Bereich der festverzinslichen Wertpapiere die Anlegerinüberzeugen, denn es wurde in den vergangenen Jahren ein sehr gutesErgebnis von stets sechs bis acht Prozent Rendite erzielt.Genève Invest bietet eine individuelle Vermögensverwaltung an, dieselbstverständlich auch Männer nutzen können, die aber eben auch aufdie speziellen Bedürfnisse von Anlegerinnen eingeht. Ab 50.000 Eurokann die Vermögensverwaltung genutzt werden, wobei Sicherheit undRendite in einem sehr guten Verhältnis zueinanderstehen.Über Genève InvestDie Schweizer Vermögensverwaltung Genève Invest hat ihrenHauptsitz in Genf. Tätig ist der Vermögensverwalter insbesondere alsAnleiheinvestor. Er stellt seinen Service allen Kunden zur Verfügung,die ein Mindestkapital von 50.000 Euro einbringen möchten. Dabeizählen nicht nur Anleger aus der Schweiz, sondern insbesondere auchaus Deutschland zu den zahlreichen zufriedenen Kunden derVermögensverwaltung.Pressekontakt:Genève Invest S.A.Herr Thomas Freiberg8-10, rue Mathias Hardt1717 LuxembourgT: 00352-278-60329@: thomas.freiberg@geneveinvest.comwww.geneveinvest.comOriginal-Content von: Genève Invest, übermittelt durch news aktuell