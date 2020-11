Warum Etsy, Shopify und mehr heute höher gehandelt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Square (NYSE:SQ) Aktien werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem die Cash App des Unternehmens eine Vereinbarung zur Übernahme des Steuergeschäfts von Credit Karma bekannt gab. Square wurde 2009 gegründet und bietet Händlern Zahlungsakquisitionsdienste sowie damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen startete auch Cash App, ein Person-zu-Person-Zahlungsnetzwerk. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Mittwoch stieg die Aktie von Square um 4,93% auf $212,91. Die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



