Warum Dividendentitel mit niedrigen Ausschüttungsquoten besser sein können als solche mit hohen Renditen

Wichtige Punkte

Hohe Renditen gehen oft mit hohen Auszahlungsquoten einher, was die Wachstumsaussichten beeinträchtigt.

Niedrige Ausschüttungsquoten sorgen für einen Schwungrad-Effekt bei Dividendenanlegern.

Hohe Renditen und niedrige Ausschüttungsquoten können gelegentlich Hand in Hand gehen.

Dividendenaktien im S&P 500 haben in der Vergangenheit besser abgeschnitten als ihre nicht-dividendenzahlenden Indexkollegen. Dividendenstarke Unternehmen im Index haben sogar noch besser abgeschnitten.

Sollten wir also die dividendenstärksten Wachstumswerte im S&P 500 kaufen und Feierabend machen?

Vielleicht, aber es gibt noch eine letzte (und weniger populäre) Kennzahl, die in der Vergangenheit zu einer Outperformance geführt hat: die Ausschüttungsquote. Dividendenwerte, die eine Ausschüttungsquote von weniger als 50 % aufweisen, sind genau die Art von Teich, in dem man gerne angelt, denn sie bieten den Anlegern ein gesundes Gleichgewicht zwischen der Rückzahlung von Barmitteln an die Aktionäre und der Finanzierung des Unternehmenswachstums.

Folglich ist es nicht das oberste Quintil der Aktien mit den höchsten Renditen (und einer durchschnittlichen Ausschüttungsquote von 74 %), das am besten abschneidet, sondern das zweite Quintil (mit einer durchschnittlichen Ausschüttungsquote von 41 %), so die Daten von Wellington Management.

Wir wollen herausfinden, was das für Investoren bedeutet, die ihre Dividendenstrategie optimieren wollen.

Hohe Dividenden, geringe Wachstumsaussichten

Auch wenn dividendenstarke Aktien auf den ersten Blick verlockend wirken, haben viele von ihnen eine höhere Ausschüttungsquote. Die Ausschüttungsquote ist der prozentuale Anteil der Dividendenausschüttung an den Nettoeinnahmen eines Unternehmens und gibt den Anlegern Aufschluss darüber, wie viel von den Gewinnen eines Unternehmens direkt an die Aktionäre zurückfließt.

Wenn diese renditestarken Aktien ihre Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit immer weiter erhöhen, stoßen sie irgendwann an die Grenzen der finanziellen Sicherheit und schütten einen größeren Teil der Gewinne aus.

Erstens hat das Unternehmen weniger Geld zur Verfügung, um es wieder in das Unternehmen zu investieren, was das Umsatzwachstum ankurbeln und so den Gewinn steigern könnte. Das Umsatzwachstum ist ein starker Indikator für die langfristige Entwicklung einer Aktie, so dass Unternehmen mit hohen Ausschüttungsquoten aufgrund der eingeschränkten Wachstumsaussichten im Nachteil sind.

Wenn ein Unternehmen eine hohe Ausschüttungsquote hat, ist sein Dividendenwachstumspotenzial ebenfalls eingeschränkt – oder schlimmer noch, es muss vielleicht seine Ausschüttung kürzen, um seine finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Obwohl Dividendenkürzungen keineswegs das Ende der Fahnenstange bedeuten (manchmal sind sie sogar kluge Entscheidungen), führen sie in der Regel zu einem Ausverkauf der Aktie, da einkommensorientierte Anleger die Flucht ergreifen.

S&P 500-Unternehmen, die ihre Dividende gekürzt haben, schnitten über einen Zeitraum von 48 Jahren nicht nur schlechter ab als ihre Konkurrenten, sondern erzielten insgesamt eine negative jährliche Rendite, was die Bedeutung einer gut finanzierten Dividende unterstreicht.

Niedrige Ausschüttungsquoten, langfristiges Wachstumspotenzial

Auf der anderen Seite bieten Aktien mit niedrigen Ausschüttungsquoten einen ausgewogenen Ansatz zwischen der Rückgabe von Barmitteln an die Aktionäre und der Finanzierung des zukünftigen Wachstums. Dank der zusätzlichen Barmittel, die zur Reinvestition in das Unternehmen zur Verfügung stehen, kann ein Schwungrad-Effekt eintreten.

Zunächst fließt ein Teil der überschüssigen Gewinne zurück in das Unternehmen und sorgt für neue Umsätze, die sich in der Bilanz niederschlagen. Mit diesem steigenden Nettogewinn kann das Unternehmen seine Dividende erhöhen, oft ohne die Ausschüttungsquote zu erhöhen, da die Gewinne und die ausgeschütteten Dividenden in gleichem Maße steigen.

Wenn das Unternehmen noch Gewinne übrig hat, kann die Geschäftsführung auch erwägen, die Anzahl der Aktien durch Aktienrückkaufsprogramme zu verringern. Schau dir zum Beispiel die sinkenden Aktienzahlen der beiden großen Aktien mit niedriger Ausschüttungsquote Lowe’s und Union Pacific an.

Daten von YCharts.

Trotz des Kapitals, das zur Aufrechterhaltung der jeweiligen Geschäftstätigkeit erforderlich ist, haben diese beiden Unternehmen nicht nur viele Jahre lang jährliche Dividendenerhöhungen finanziert, sondern auch die Zahl der ausstehenden Aktien in den letzten zehn Jahren rapide gesenkt. Weniger Aktien machen es billiger, die Dividenden aufrechtzuerhalten, während der Gewinn pro Aktie steigt – was den Schwungrad-Effekt verstärkt.

Aufgrund dieser Vorteile ist eine niedrige Ausschüttungsquote einer hohen Rendite vorzuziehen, so als würde man das längerfristige Cashflow-Potenzial einem höheren kurzfristigen Einkommen vorziehen.

Das Beste aus beiden Welten

Das Beste für Anleger ist, dass eine Handvoll Aktien relativ hohe Dividendenrenditen und niedrige Auszahlungsquoten bieten. Schauen wir uns hier drei an:

Kennzahl Cummins Intel Target Dividendenrendite 2,9 % 3,0 % 1,7 % Ausschüttungsquote 38,3 % 28,6 % 22,4 % Maximales Dividendenpotenzial 7,6 % 10,5 % 7,6 % Aufeinanderfolgende Jahre der Dividendenerhöhung 8 19 53

Quelle: Yahoo! Finance. Maximales Dividendenpotenzial = Dividendenrendite/Ausschüttungsquote.

Beachte, dass Intel zwar nicht die höchste Dividendenrendite, aber das höchste maximale Dividendenpotenzial hat, wenn man die Dividendenrendite durch die Ausschüttungsquote teilt. Auch Target hat eine Dividendenrendite, die etwa einen Prozentpunkt niedriger ist als die von Cummins, aber sie haben vergleichbare Maximalwerte.

Ich erwähne diese drei Unternehmen, um die Stärke einer niedrigen Ausschüttungsquote zu verdeutlichen. Es mag sein, dass du auf kurzfristige Dividendeneinnahmen verzichtest, wenn du auf renditestarke Aktien verzichtest, aber dein langfristiges Dividendenpotenzial sollte eines Tages die hohen anfänglichen Einnahmen in den Schatten stellen, wenn du langfristig dabei bleibst.

Der Artikel Warum Dividendentitel mit niedrigen Ausschüttungsquoten besser sein können als solche mit hohen Renditen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Josh Kohn-Lindquist auf Englisch verfasst und am 03.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Intel. The Motley Fool empfiehlt Cummins, Lowe's und Union Pacific und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $5,50 Calls auf Intel und Short Januar 2023 $5,50 Puts auf Intel.

