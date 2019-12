Warum Dividendenaktien schon jetzt das Renteneinkommen steigern könnten

Angesichts der zahlreichen Risiken, denen die Weltwirtschaft derzeit ausgesetzt ist, sehen die Dividendenaktien möglicherweise nicht wie attraktive Investition aus. Schließlich könnten sie kurzfristig an Wert verlieren und zu Scheinverlusten für ihre Anleger führen.

Globale wirtschaftliche und politische Risiken könnten jedoch für die langfristigen Investoren höhere Renditen und attraktivere Bewertungen bringen. Darüber hinaus bieten Dividendenaktien eine höhere Rendite als die meisten Mainstream-Vermögenswerte und ein stärkeres Wachstumspotenzial.

Daher könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, eine Reihe von Dividendenaktien zu kaufen, um dein Renteneinkommen zu steigern.

Risiko ist gleich eine Chance

Die Geschichte zeigt, dass der beste Zeitpunkt für das Investieren an der Börse ist, wenn die Risiken am höchsten sind. Beispielsweise während der Finanzkrise. Es gab echte Befürchtungen, ob das globale Finanzsystem dauerhaft geschädigt würde, und das veranlasste viele Menschen, Sicherheit in Anlagen mit geringerem Risiko zu suchen.

Die Erholung der Weltwirtschaft und der Aktienmärkte zeigt jedoch, dass selbst die schlimmsten Rezessionen keine dauerhaften Schäden an den Aktienmärkten verursachen dürften. Angesichts der Risiken wie einer schwachen Wirtschaft in der Eurozone und der geopolitischen Unsicherheit in Hongkong, die die Stimmung der Anleger derzeit belasten, könnte es daher ein günstiger Zeitpunkt sein, Dividendenaktien zu kaufen, solange sie höhere Renditen als in der Vergangenheit bieten. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf dein passives Einkommen im Ruhestand haben.

Relative Anziehungskraft

Dividendenaktien sind für jeden, der ein passives Einkommen generieren möchte, relativ attraktiv. So sind beispielsweise die Renditen von Anleihen und Bargeld derzeit relativ niedrig. Diese Situation könnte auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben, wobei die lockere Geldpolitik aufgrund der oben genannten Risiken für die Weltwirtschaft voraussichtlich verlängert wird.

Darüber hinaus sind Immobilien aus Liquiditätsgesichtspunkten ein schwer investierbarer Vermögenswert. Sie haben auch einen hohen Kapitalbedarf, und Diversifizierung ist schwierig. Daher könnten Dividendenaktien die attraktivste Chance im Hinblick auf Risiko und Ertrag darstellen.

Dividendenentwicklung

Neben hohen Renditen bieten Dividendenaktien auch Wachstumspotenzial. Sicherlich erleben einige der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt derzeit Schwächephasen. Der IWF prognostiziert jedoch, dass sich das globale BIP-Wachstum im Jahr 2020 gegenüber 2019 verbessern wird, wobei Schwellenländer wie China und Indien eine Vorreiterrolle einnehmen werden.

Dies könnte bedeuten, dass der Besitz einer Reihe von Aktien, die in verschiedenen Volkswirtschaften tätig sind, zu einem beeindruckenden Dividendenwachstum führen könnte. Da die Investitionskosten billiger denn je sind, ist es einfach, eine breite Palette von Aktien zu erwerben, die an verschiedenen geografischen Standorten tätig sind. Damit kannst du ein passives Einkommen über der Inflation erzeugen, das es dir ermöglicht, im Alter einen größeren Grad an finanzieller Freiheit zu genießen, als es sonst der Fall wäre.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 27.11.2019 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019