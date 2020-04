Warum Dividendenaktien im Ruhestand ein stabiles passives Einkommen bieten können

Die jüngste Performance der globalen Aktien könnte viele Dividendeninvestoren von einem Kauf abhalten. Auf kurze Sicht könnten Aktien weitere Verluste erleiden, die den Wert des eigenen Portfolios erodieren lassen.

Durch den Kauf einer breiten Palette starker Unternehmen kannst du jedoch möglicherweise von den hohen Renditen profitieren, die auf dem Aktienmarkt angeboten werden.

Darüber hinaus könntest du mit Aktien, die langfristig ein Erholungspotenzial haben, in den kommenden Jahren beträchtliche Kapitalerträge erzielen.

Kurzfristige Risiken

Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind nach wie vor höchst unsicher. Vielleicht das letzte Mal, dass die Anleger so risikoscheu waren wie heute, war während der globalen Finanzkrise. Sollten die Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft viele Monate andauern, könnte dies zu einer schwächeren Anlegerstimmung und einer geringeren Rendite für eine Vielzahl von Branchen führen. Dies könnte bedeuten, dass die Investoren in naher Zukunft erhebliche Papierverluste erleiden.

Aussichten auf Erholung

In vielen Fällen scheinen diese Risiken jedoch in den Bewertungen eingepreist worden zu sein. Die Anleger scheinen zu erwarten, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus über einen längeren Zeitraum erstrecken wird, was die Wirtschaftsaktivität über mehr als nur ein paar Wochen hinweg dämpfen wird.

Dies bietet langfristigen Anlegern die Möglichkeit, unterbewertete Aktien zu kaufen, während sie gleichzeitig hohe Renditen bieten. Da sich die Weltwirtschaft von Rezessionen immer wieder erholt hat und wieder gewachsen ist, sind die langfristigen Aussichten für Dividendenaktien weiterhin positiv.

Durch den Kauf von Unternehmen, die sich ihre Dividenden leisten können, kannst du das Risiko kurzfristiger Dividendenkürzungen verringern. Darüber hinaus kann der Besitz einer Vielzahl von Unternehmen, die in unterschiedlichen Sektoren tätig sind, die Auswirkungen von Dividendenkürzungen und fallenden Aktienkursen auf dein breiteres Portfolio begrenzen. Dies könnte in den kommenden Monaten zu einem stärkeren und widerstandsfähigeren Einkommensstrom führen.

Einkommensmöglichkeiten

Gegenwärtig sind Einkommensinvestoren bei der Auswahl extrem eingeschränkt. Bargeld und Anleihen werden ihnen aufgrund der niedrigen Zinssätze wahrscheinlich kein ausreichendes Einkommen bieten, um finanzielle Freiheit zu genießen. Immobilien mögen mit der Zeit attraktiver werden, aber die angebotenen Renditen und Bewertungen scheinen nicht so attraktiv zu sein wie die auf dem Aktienmarkt.

Daher scheint der Kauf von Dividendenaktien das effektivste Mittel zu sein, um eine attraktive Einkommensrendite auf dein Kapital zu erzielen. Es gibt eindeutig kurzfristige Risiken, aber das kann durch Diversifizierung und durch Konzentration auf starke Unternehmen abgemildert werden.

Langfristig könnte sich die gegenwärtige Wirtschaftskrise als Kaufgelegenheit erweisen. Frühere Krisen haben zu ähnlichen Kursverlusten geführt, auf die dann eine Erholung folgen sollte. Die Erfolgsbilanz des Aktienmarktes lässt vermuten, dass wir in den kommenden Jahren ein ähnliches Ergebnis sehen werden.

The post Warum Dividendenaktien im Ruhestand ein stabiles passives Einkommen bieten können appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details. Jetzt hier kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 11.04.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020