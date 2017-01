Erfurt (ots) - Schnell ein Online-Spiel gezockt, ein Video im Netzgeschaut und eine Nachricht gesendet. Ein Profi kann anhand derDatenspur im Netz einiges über einen Smartphone-Nutzer herausfinden.Warum ein sensibler Umgang mit Daten deshalb auch für Kinder wichtigist, zeigt Tim Gailus im Medienmagazin "Timster" (KiKA/rbb/NDR) am28. Januar um 17:45 Uhr bei KiKA.Tim fragt Gesine Peisker und Franziska Haffner, wie sicherSmartphones sind und wie es hier um Daten bestellt ist. Die beiden"Datendetektivinnen" und Studentinnen des Studiengangs "DigitaleForensik" an der Hochschule Mittweida erklären, warum sich Kindergenau überlegen sollten, wo, wem und wofür sie ihre persönlichenInformationen preisgeben, denn Daten-Sammler lauern überall im Netz.Im Anschluss an die Sendung stehen die beiden Expertinnen undModerator Tim im "Timster-Treff" auf kika.de für alle Zuschauerfragenzur Verfügung und geben Tipps zur Datensicherheit. Ab 18:00 Uhrdemonstrieren sie dort unter anderem live, wie einfach es ist, miteinem Trojaner auf Tims Smartphone zuzugreifen und es zu bedienen.Die gesammelten Hinweise werden zum Nachlesen auf kika.de alsDownload bereitgestellt.Immer samstags um 17:45 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Timbei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen der Medienweltnach und ist zwischen den Sendungen in der Online-Community"mein!KiKA" für die jungen Zuschauer erreichbar.Für die Ko-Produktion der Sender rbb (Rubrik Bücher und Apps) undNDR (Kino, Film und Comedy-Rubrik) unter Federführung von KiKA(Tutorials, Gaming und Rahmenmoderation) zeichnet SteffiWarnatzsch-Abra (KiKA) verantwortlich.Weitere Informationen sowie Texte, Bilder und Videos zu "Timster"sind in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de abrufbar.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell