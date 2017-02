Warum der Darm Müsli liebt - Die richtige Ernährung, um die Mikrobiota zu unterstützen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Essen, was der Darm braucht: Die richtige Ernährung trage zu einergesunden Darmflora (Fachbegriff: Mikrobiota) bei, erklärt ProfessorAndreas Pfeiffer, Stoffwechsel- und Magen-Darm-Spezialist amDeutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam, imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Darmbakterien brauchenBallaststoffe, vor allem aus Getreide. Wenn Sie täglich Vollkornbrotund Müsli essen, sorgen Sie für große Vielfalt und für die Ansiedlungnützlicher Bakterien", sagt der Experte. Diese versorgen zum Beispieldie Darmzellen mit Energie, fördern die Darmbewegung, wirkenentzündungshemmend und regen die Bildung von Hormonen an. SogenannteDarmreinigungen seien dagegen unsinnig, so Pfeiffer. Auchprobiotische Nahrungsmittel hätten nicht die von der Werbung oftbehauptete Wirkung auf die Darmflora.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 2/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell