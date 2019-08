Warum die Daimler-Aktie mein Favorit für den Sommerschlussverkauf 2019 ist

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

So ein kleiner Spätsommer-Crash am Aktienmarkt kann die Laune ziemlich tief in den Keller schicken. Den wohlverdienten Ferrari (WKN: A2ACKK) haben sich manche Investoren wahrscheinlich längst wieder abbestellt.

Aber wo Schatten ist, ist meistens auch Licht. Besonders hell leuchtet aus meiner Sicht derzeit die Daimler (WKN: 710000)-Aktie. Denn die nähert sich gerade einem Kursniveau, auf das ich schon seit vielen Jahren warte.

Der Gewinn liegt (immer noch) im Einkauf

Ja, ich weiß. Die oft zitierte Kaufmannsweisheit „Der Gewinn liegt im Einkauf“ hat einen Bart bis zum Nordpol. Der echte Profi kauft selbstverständlich zu jedem Preis und zu jeder Zeit.

Nein, keine Sorge. Das denke ich natürlich nicht! Ganz im Gegenteil. Wenn man schon die vollständige Kontrolle über die Preisentwicklung seiner Schätze an die unberechenbare Börse abgibt, sollte man sich wenigstens die Kontrolle über Zeit und Menge seiner Einkäufe nicht nehmen lassen.

Bald ist die Aktie genau da, wo ich sie haben möchte

Genau das ist auch eine der Gründe, warum ich die Daimler-Aktie noch nicht im Depot habe. Jahrelang lief mir der Preis davon. Leider in eine Richtung, die mir immer unangenehmer wurde: steil nach oben!

Aber derzeit habe ich das gute Stück fast da, wo ich es haben will – auf dem Niveau des Sommerschlussverkaufs 2013. Das entspricht in etwa einem Preis von 38,50 Euro pro Aktie.

Derzeit notiert die Daimler-Aktie bei etwa 40 Euro (Stand: 16.08.2019). Mein Traum könnte also bald schon in Erfüllung gehen.

Eine Dividendenmaschine nach meinem Geschmack

Daimlers Dividendenhistorie kann sich sehen lassen. Laut eigenen Angaben orientieren sich die Stuttgarter an einer Ausschüttungsquote von 40 % des auf die Daimler-Aktionäre entfallenden Konzernergebnisses.

Aus dem Ergebnis für das Jahr 2018 flossen stolze 48 % bzw. 3,25 Euro pro Aktie an die Aktionäre. Trotz oder gerade wegen einer eher durchwachsenden Jahresbilanz.

Das Jahr 2019 könnte dank Säbelrasselns im Welthandel noch mal eine Nummer schwieriger werden. Der Bericht zum zweiten Quartal 2019 sah allerdings weniger dramatisch aus, als ich es erwartete hatte. Im Vergleich zum Vorjahresniveau konnte Daimler den Umsatz sogar um 5 % steigern. Irgendwas scheinen die Stuttgarter richtig zu machen. Trump und China zum Trotz!

Wenn sich das jetzt noch im Ergebnis widerspiegelt, steht meiner Traumdividende nichts mehr im Wege. Bei einem Einkaufspreis von 38,60 pro Aktie und einer Ausschüttung von 3,25 Euro pro Aktie komme ich auf eine Dividendenrendite von etwas über 8 %.

Auf diesem Niveau sehe ich mehr Chancen als Risiken

Natürlich könnte das Ergebnis dank der Handelsturbulenzen auch wesentlich schmaler ausfallen. Ob Daimler dann entsprechend an der Ausschüttungsquote drehen wird, ist schwer vorherzusagen.

Klar ist aber auch, dass die Daimler-Aktie seit dem Hoch 2015 bereits um über 50 % zurückgekommen ist. Etwaige Totalausfälle dürften also längst in großem Umfang eingepreist sein.

Was der aktuelle Kurs sicher nicht widerspiegelt, ist eine schlagartige Reanimierung der Weltkonjunktur. Dann ist die Daimler-Aktie wahrscheinlich schneller bei 50 Euro, als ich mich in mein Depot einwählen kann.

Wenn die Zukunft dank politischem Getöse noch vernebelter ist als sonst, sollte man vielleicht einmal einen Blick in die Vergangenheit wagen. Hier sehen wir, dass Daimlers Firmenhistorie bis ins Jahr 1883 zurückreicht und das Unternehmen bereits viele Krisen und Kriege hinter sich hat.

Ja, auch alte Unternehmen können vom Markt verschwinden. Aber noch steht die Daimler-Aktie bei mir auf der Liste der großzügigen Topklassiker. Wenn ich die nicht im Sommerschlussverkauf erwerbe, wann dann?

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2019 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2019. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Stefan besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019