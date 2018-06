Warum Buffett sich so über diesen Kauf freut

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

Warren Buffetts Hauptaufgabe als Leiter von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) ist es, gute Investitionen zu finden, um das viele Geld möglichst gut einzusetzen. Das war in letzter Zeit ein schwerer Kampf für das Orakel von Omaha, denn es ist schwer, Anlagemöglichkeiten zu finden, die sowohl die Anforderungen erfüllen, die Buffett stellt, als auch groß genug sind, um bei einem Unternehmen der Größe von Berkshire einen Unterschied auszumachen.

Aber Buffett hat es geschafft, ein Unternehmen zu finden, das geeignet ist, und in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre erklärte der CEO von Berkshire, warum er sich über diese Investition freut. Obwohl Berkshire das Unternehmen nicht vollständig übernommen hat, hat Buffett Vereinbarungen getroffen, um seinen Anteil in den nächsten fünf Jahren zu erhöhen.

Darf ich vorstellen „Big Jim“ Haslam’s Pilot Flying J

Im vergangenen Oktober erwarb Berkshire Hathaway eine Beteiligung an Pilot Flying J. Die Gesellschaft ist der größte Betreiber von Reisezentren und Truck-Stops in den USA mit rund 750 Standorten in ganz Nordamerika. Das Unternehmen beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter und wird von Jimmy Haslam, dem Sohn des Gründers, geleitet.

Familienunternehmen sind ein Favorit von Buffett, und seine Kommentare über das Unternehmen sind ganz im Einklang mit seiner Philosophie bei der Suche nach idealen Partnern für Berkshire. „PFJ wurde von Anfang an von der bemerkenswerten Haslam-Familie geleitet“, schrieb Buffett, da „Big Jim“ Haslam vor 60 Jahren mit einem Traum und einer Tankstelle anfing. Jetzt hat das Unternehmen einen Jahresumsatz von etwa 20 Milliarden US-Dollar und ist damit führend in der Branche.

Der Deal, den Buffett gemacht hat

Buffett war in der Lage, eine anfängliche Beteiligung von 38,6 % an Pilot Flying J auszuhandeln, aber er begnügte sich nicht damit, sein Engagement auf eine Minderheitsbeteiligung zu beschränken. Berkshire hat in seinem Kaufvertrag vereinbart, seinen Anteil an der Partnerschaft bis ins Jahr 2023 zu erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt wird Buffett 80 % des Unternehmens besitzen, während die Familie Haslam gemeinsam die restlichen 20 % besitzt.

Wie so oft hat Berkshire die Bedingungen des Deals nicht bekannt gegeben. Schätzungen zufolge beläuft sich der Wert des Unternehmens jedoch auf etwas mehr als 9 Milliarden US-Dollar, so dass die Investitionen von Buffett wahrscheinlich im Bereich von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar lagen und in den nächsten fünf Jahren auf mehr als 7 Milliarden US-Dollar ansteigen könnten. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein in Bezug auf Berkshire Hathaways aktuelles Betriebsvermögen, aber es ist immer noch eine willkommene Ergänzung in einer Umgebung, in der Buffett einfach nicht viele große Übernahmeziele hat.

Werden Flying J’s Kunden wegfliegen?

Einige derjenigen, die Buffett folgen, waren damals nicht ganz zufrieden mit dem Schritt. Das Geschäftsmodell von Pilot Flying J beruht auf einem gesunden Strom von Berufskraftfahrern mit Sattelzugmaschinen und Reisebussen, und bereits jetzt haben Anzeichen für eine mögliche Störungen in der Automobilindustrie Warnsignale für den Lkw-Verkehr ausgelöst. Wenn die autonome Fahrzeugtechnologie schließlich so weit voranschreitet, dass Fahrzeuge nicht einmal mehr Fahrer haben müssen, könnte ein Großteil des Marktes, den Pilot Flying J bedient, verschwinden.

Allerdings tritt Pilot Flying J nicht auf der Stelle. Der Wechsel zu alternativen Kraftstoffen zu Beginn der 2010er Jahre veranlasste das Unternehmen zu einer Partnerschaft mit Clean Energy Fuels, die die Eröffnung von Erdgastankstellen an strategischen Punkten im ganzen Land beinhaltete. Wenn die Elektrofahrzeugtechnologie für den Nutzfahrzeugmarkt in Zukunft an Fahrt gewinnt, hat Pilot Flying J bewiesen, dass er mit der Innovation Schritt halten kann.

Noch wichtiger ist, dass Buffett das Risiko einer sich wandelnden Zukunft eingeht. Wie er den Interviewern kurz nach dem Kauf sagte, „Trucks werden noch sehr lange da sein“, und Buffett scheint überzeugt, dass eine Verlagerung hin zu komplett fahrerlosen Nutzfahrzeugen noch so weit in der Zukunft liegen könnte, dass sie den Wert von Pilot Flying J nicht wesentlich beeinflussen wird.

Fahr weiter

Wenn sogar Warren Buffett Schwierigkeiten hat, gute Anlagemöglichkeiten zu finden, machen sich die Berkshire-Aktionäre Sorgen. Doch die Disziplin des Orakels von Omaha, auf gute Angebote zu warten, bleibt intakt, und Pilot Flying J sollte sich der langen Liste anderer Berkshire-Unternehmen anschließen, die inkrementelle Beiträge zum langfristigen Erfolg des Versicherungsriesen leisten.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 26.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Clean Energy Fuels.