Warum Bitcoin nicht riskant ist

Kryptowährungen sind im Allgemeinen durch Spekulation, Unsicherheit und extreme Volatilität gekennzeichnet. Diese Eigenschaften können selbst die erfahrensten Investoren davon abhalten, sich in dieser aufkeimenden Anlageklasse zu versuchen. Selbst Bitcoin (WKN:BTCEUR), die älteste und am weitesten entwickelte Kryptowährung der Welt, erlebt extreme Kursschwankungen wie eine nicht enden wollende Achterbahnfahrt.

Aber anhand meiner folgenden Argumente werde ich beweisen, dass Bitcoin im Grunde überhaupt kein riskanter Vermögenswert ist. Diese Aussage ist nicht so gewagt, wie du vielleicht denkst. Wenn du weiterliest, wirst du vielleicht selbst Lust bekommen, Bitcoin zu besitzen.

Die traditionelle Definition von Risiko ist falsch

Die moderne Portfoliotheorie, ein in den 1950er Jahren von dem Wirtschaftswissenschaftler Harry Markowitz entwickeltes Investitionskonzept, definiert Risiko als Volatilität. Mit anderen Worten: Je stärker der Kurs einer einzelnen Aktie schwankt, desto riskanter ist sie. Diese Denkweise zieht sich durch die gesamte Investmentbranche. Meiner Meinung nach ist dies ein äußerst fehlerhafter Ansatz.

Warren Buffett, der Vorsitzende und CEO des Mischkonzerns Berkshire Hathaway und wohl der größte Investor aller Zeiten, sieht das Risiko anders. Für ihn ist es das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlusts. Viele andere prominente Investoren vertreten die gleiche Sichtweise. Diese Sichtweise führt dazu, dass nur Investitionen getätigt werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit, Geld zu verlieren, gering ist, und nicht, wie sehr sich der Aktienkurs bewegt.

Roku (WKN:A2DW4X) zum Beispiel ist eine sehr volatile Aktie. Aber es ist ein Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen, das von der allgemeinen Entwicklung hin zu Streaming-Unterhaltung profitiert. Seit dem Börsengang im September 2017 hat die Aktie mehr als 600 % zugelegt. Auf der anderen Seite könnte ein sterbendes Unternehmen, das jedes Jahr Einnahmen verliert und keinen Wettbewerbsvorteil hat, als weniger riskant angesehen werden, weil sein Aktienkurs nicht so stark schwanken würde. Das klingt absolut lächerlich und zeigt, dass die traditionelle Definition von Risiko vielleicht überholt werden sollte.

Es geht nur um die Kaufkraft

Gehen wir noch einen Schritt weiter. Risiko ist nicht nur die Gefahr eines dauerhaften Kapitalverlusts, sondern auch der Verlust von Kaufkraft im Laufe der Zeit. Viele Jahre lang an Bargeld festzuhalten, wäre eine unvorsichtige finanzielle Entscheidung, denn durch die Inflation sinkt der Wert einer Währung, was wiederum dazu führt, dass Waren und Dienstleistungen mit der Zeit teurer werden. Daher ist der Besitz von Finanzanlagen, deren Wert über die Inflation hinaus steigt, die effektivste Möglichkeit, das Inflationsrisiko zu verringern.

Vor diesem Hintergrund ist es leicht zu erkennen, dass Bitcoin in der Vergangenheit eigentlich überhaupt kein Risiko darstellte. Die ersten Investoren, die in die Kryptowährung investierten, sahen ihre Kaufkraft im Laufe der Jahre durch die Decke gehen, denn der Wert des Coins stieg von etwa 900 US-Dollar vor fünf Jahren auf heute über 35.500 US-Dollar. Sicher, das Auf und Ab des Bitcoin-Preises ist schwer zu ertragen, aber das ist zu erwarten, wenn es sich um eine völlig neue Technologie handelt, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Menschen in der digitalen Welt mit Werten interagieren und sie austauschen, grundlegend zu verändern.

Bitcoin ist seit seiner Gründung im Jahr 2009 immer wieder ins Rampenlicht gerückt und ist auch heute noch mit einem Marktwert von 672 Milliarden US-Dollar präsent. Je mehr Zeit vergeht und je mehr Institutionen anfangen, Bitcoin wirklich ernst zu nehmen, desto geringer werden die Chancen, dass Bitcoin auf Null sinkt. Wenn du es noch nicht getan hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um auf den Zug aufzusteigen.

Der Artikel Warum Bitcoin nicht riskant ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 22.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

