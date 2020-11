Warum die Bitcoin-Unterstützung von PayPal eine große Sache ist

Weitere Suchergebnisse zu "Square":

PayPal (WKN:A14R7U) wird es bald ermöglichen, Kryptowährungen über seine App zu kaufen und zu verkaufen. Das Unternehmen wird den Service auf Venmo ausweiten und es den Nutzern schließlich ermöglichen, mit der Kryptowährung bei den über 26 Millionen Händlern, die PayPal akzeptieren, einzukaufen. Die Ankündigung wurde sowohl für PayPal- als auch für Bitcoin-Investoren als positiv bewertet.

Es folgt der Grund, warum es eine Menge daran zu mögen gibt, dass PayPal die Kryptowährung akzeptiert.

Erhöhtes Engagement

Die Möglichkeit, Bitcoin und andere Kryptowährungen auf der Plattform von PayPal zu kaufen und zu verkaufen, sollte zu einem verstärkten Engagement für die Dienstleistungen von PayPal führen. CEO Dan Schulman möchte, dass PayPal einen täglichen Nutzen hat, und das fängt damit an, die Nutzer dazu zu bringen, öfter darüber nachzudenken.

Der Rivale Square (WKN:A143D6) hat erfolgreich das Engagement erhöht, indem es zusätzliche Funktionen wie den Bitcoin-Handel in seine Cash App aufgenommen hat. Das Management stellt fest, dass Nutzer, die Features wie den Bitcoin-Handel nutzen, auch mehr Geld über die Plattform schicken, mehr Geld für ihre Cash Card ausgeben und andere Features in der Cash App nutzen.

PayPal möchte schließlich noch einen Schritt weiter gehen als Square, indem es den Nutzern die Möglichkeit gibt, für alle Käufe mit ihren Kryptogeld-Beständen zu bezahlen. Hinter den Kulissen wird das Unternehmen die Kryptowährung tatsächlich liquidieren und Fiat-Währung an die Händler schicken, aber die Nutzer können Geld als Kryptowährung sparen, bis sie es ausgeben wollen. Die Option für solche nahtlosen Transaktionen könnte dazu führen, dass die Fans der Kryptowährung häufiger PayPal nutzen werden.

Das Fintech-Unternehmen nimmt keine Provision und versucht auch nicht, etwas an den Spreads zu verdienen, die auf seiner Plattform Bitcoin handeln. Es kann den Handel mit Kryptogeld kostenlos erleichtern und Geld durch den Anstieg der Transaktionen im Zahlungsnetzwerk verdienen.

Tiefer in die Kryptowährung eintauchen

Den Leuten die Möglichkeit zu geben, über PayPal Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und Kryptowährung für Zahlungen zu verwenden, sieht hier nur wie der erste Schritt aus. „Die Umstellung auf digitale Währungsformen ist unvermeidlich“, sagte Schulman in der Pressemitteilung, in der die neuen Funktionen angekündigt wurden. Der CEO sagte, er möchte, dass PayPal „sinnvoll dazu beiträgt, die Rolle, die digitale Währungen in der Zukunft der globalen Finanzen und des Handels spielen werden, zu gestalten“.

PayPal hat mit der Einführung neuer Produkte und Funktionen in letzter Zeit an Fahrt gewonnen und ist bereit, für sein weiteres Wachstum Geld auszugeben. Während der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal sagte der CFO John Rainey, dass PayPal in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 weitere 300 Millionen US-Dollar ausgeben wird, um die Schlüsselprioritäten voranzutreiben und „unsere Wachstumsinitiativen zu beschleunigen.“

Zu diesem Zweck erforscht PayPal auch die Übernahme von Unternehmen, die Kryptowährungsdienste anbieten. Laut Bloomberg ist es angeblich am Bitcoin-Verwalter BitGo interessiert. Derzeit arbeitet es mit BitGos Konkurrent Paxos Trust zusammen, um den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zu ermöglichen.

PayPal könnte auch die Entwicklung einer eigenen Kryptowährung in Erwägung ziehen. Facebook (WKN:A1JWVX) hat letztes Jahr versucht, eine digitale Währung, Libra, einzuführen, um den Handel in seinen sozialen Netzwerken zu erleichtern. PayPal unterstützte das Projekt anfangs zusammen mit ein paar Dutzend anderen Unternehmen, aber es zog sich zurück, nachdem Facebook auf regulatorische Probleme stieß und die Fortschritte ausblieben.

Eine Kryptowährung könnte für PayPal sinnvoller sein. Kryptowährungen können Transaktionen, insbesondere grenzüberschreitende Transaktionen, beschleunigen und gleichzeitig ihre Kosten senken. Eine PayPal-Kryptowährung würde auch die Abhängigkeit von traditionellen Bank- und Zahlungspartnern verringern.

Das könnte PayPal in die Lage versetzen, seine Gebühren zu senken und seine Gewinnspannen zu erhöhen. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen jedes Jahr Zahlungen in Höhe von Hunderten von Milliarden US-Dollar ermöglicht, hätte selbst eine kleine Margenverbesserung bei diesen Partnern eine massive Auswirkung auf sein Endergebnis.

Es gibt ein großes Potential, den Nutzen der Kryptowährung mit PayPal’s ausgedehntem Netzwerk von Konsumenten und Händlern zu kombinieren. Mit seinem starken freien Cashflow hat PayPal die Mittel, um Unternehmen zu erwerben und Geld für die Entwicklung neuer Technologien auszugeben, so dass es schnell vorankommen könnte, wenn es mit den gerade angekündigten Funktionen gute Ergebnisse erzielt.

The post Warum die Bitcoin-Unterstützung von PayPal eine große Sache ist appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von dessen CEO, Mark Zuckerberg, ist ein Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 27.10.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Facebook, PayPal Holdings und Square und empfiehlt folgende Optionen: Long Januar 2022 $75 Calls auf PayPal Holdings.

