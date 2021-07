Warum die Baozun-Aktie um 14,8 % korrigierte!

Weitere Suchergebnisse zu "Baozun ADR":

Die Baozun-Aktie (WKN: A14S55) hat am Freitag dieser Woche einen rabenschwarzen Handelstag erlebt. Unterm Strich korrigierten die Anteilsscheine um ca. 14,8 % auf einen Aktienkurs in Höhe von 23,00 Euro. Eine überaus schwache Dynamik. Es hätte allerdings schlimmer kommen können.

Aktien wie die von New Oriental Education verloren zeitweise fast 60 % ihres Wertes an einem einzelnen Handelstag. Damit sind China-Aktien und natürlich auch die Baozun-Aktie insgesamt schwach aus der vergangenen Woche gegangen.

Dafür gibt es natürlich einen Grund, und genau um den soll es heute etwas konkreter gehen. Wieder einmal zeigt sich, dass es Risiken gibt, die Investoren einfach auf dem Schirm haben müssen.

Baozun-Aktie: Darum 14,8 % minus!

Die Baozun-Aktie dürfte mittelbar durch den Abverkauf solcher privaten Bildungsaktien im chinesischen Raum mitgerissen worden sein. New Oriental Education und andere solche Aktien verloren binnen kürzester Zeit deutlich zweistellig an Börsenwert. Das wiederum liegt erneut daran, dass die chinesische Politik offenbar den jeweiligen Markt neu strukturieren möchte.

Konkret geht es dabei darum, dass man solche Unternehmen wie New Oriental Education zunächst darum bitten möchte, auf gemeinnützige Arbeit umzusteigen. Klingt harmlos? Ich denke, diese Bitte dürfte im Zweifel mit Nachdruck durchgesetzt werden. Sollte dieser lukrative Markt gemeinnützig werden, entzieht das den jeweiligen Betreibern eigentlich die operative Grundlage. Und den Investoren die Aussicht auf eine Rendite.

Aber was hat die Baozun-Aktie jetzt damit zu tun? Unmittelbar eigentlich nichts. Mittelbar jedoch eine Menge. Hier zeigt sich erneut, dass die chinesische Politik augenscheinlich wahllos Märkte in den Fokus rückt. Sowie mit neuen Bitten, Regularien und anderen Dingen die Marktverhältnisse neu definieren könnte. China-Tech-Aktien, die zuvor in den Fokus gerückt sind, scheinen immer zu zittern, wenn es solche Mitteilungen und Neuigkeiten gibt.

Ein großes Risiko!

Sowohl die Baozun-Aktie als auch viele andere China-Aktien besitzen daher ein größeres Risiko. Die chinesische Politik ist nicht bange davor, vereinzelte Märkte neu zu ordnen und Unternehmen ihre Geschäftsbasis zu entziehen. Das ist ein Problem, das zuvor auch andere Akteure in anderen Segmenten getroffen hat. Aktien wie New Oriental Education sind dabei erst die Spitze des Eisbergs.

Foolishe Investoren, auch mit Blick auf die Baozun-Aktie, sollten sich daher eines überlegen: Sind die zugegebenermaßen attraktiven Chancen, die der chinesische Markt bietet, dieses Risiko wert? Ich bin inzwischen skeptisch und habe mich zuletzt zumindest größentechnisch von einigen Beteiligungen aus China getrennt. Weitere könnten mit Blick auf diese Wendung folgen.

Der Artikel Warum die Baozun-Aktie um 14,8 % korrigierte! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Baozun. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun und empfiehlt New Oriental Education & Technology Group.

Motley Fool Deutschland 2021