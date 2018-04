Warum Baidu im März um 11,6 % gefallen ist

Was ist passiert?

Die Aktien von Baidu (WKN:A0F5DE) verloren nach Angaben von S&P Global Market Intelligence im März 11,6 % ihres Wertes.







Die Aktien des Unternehmens wurden aufgrund zunehmender Befürchtungen vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China und wegen der Sorgen um den Börsengang seines Streaming-Spinoff iQiyi (WKN:A2JGN8) ausverkauft.

Was hat das zu bedeuten?

Präsident Trump kündigte am 22. März die Unterzeichnung eines Memorandums zur Einführung neuer Zölle für aus China importierte Waren an und wies darauf hin, dass die USA eine härtere Haltung gegen den Diebstahl geistigen Eigentums einnehmen könnten. Diese Verschiebung löste Ausverkäufe im gesamten Markt aus, traf aber Baidu und andere chinesische Wachstumswerte besonders hart.

Am Ende des Monats nach dem Börsengang von iQiyi wurde die Baidu-Aktie erneut schwer getroffen. Das Streaming-Video-Unternehmen feierte am 28. März sein Marktdebüt und verlor am ersten Handelstag rund 15,6 % seines Wertes. Baidu ist mit rund 70 % an iQiyi beteiligt und beabsichtigt, die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten.

Und weiter?

Obwohl eine Unterbrechung der Handelsbeziehungen zwischen China und den USA kurzfristig Anlass zur Sorge gibt, verfügt Baidu über eine Wettbewerbsposition, die es ermöglicht, langfristig von positiven Trends auf dem chinesischen Markt zu profitieren. Der Einbruch zum Börsengang von iQiyi scheint jedoch eine kurzlebigere Angelegenheit zu sein, da die Aktien jetzt über ihrem Debütkurs gehandelt werden.

Mit der von Alibaba unterstützten Shenma-Suchmaschine steht das Unternehmen jedoch vor seiner ersten großen Herausforderung im Suchbereich. Da Shenma in der mobilen Suche an Boden gewinnt, wird Baidu wahrscheinlich einem erhöhten Druck ausgesetzt sein, seine Diversifikationsbemühungen erfolgreich umzusetzen.

The Motley Fool besitzt und empfielt Baidu.

Dieser Artikel wurde von Keith Noonan auf Englisch verfasst und wurde am 13.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.