Warum BMW mit der Serienproduktion von Elektroautos wartet

Die BMW AG (WKN:519000) hat bereits 2013 das erste batterieelektrische Fahrzeug des Unternehmens auf den Markt gebracht und arbeitet seitdem an der Weiterentwicklung der Technologie. Der CEO der BMW AG sagte am Donnerstag, dass das Unternehmen erst 2020 mit der Serienproduktion von Elektrofahrzeugen beginnen wird.

Warum nicht? Weil die Technologie immer noch nicht rentabel ist und BMW nicht bereit ist, diese Autos mit Verlust zu verkaufen.

Seit 2013 hat BMW große Fortschritte in der Elektrofahrzeugtechnik gemacht. Der neueste Elektro-BMW, der i8 Roadster-Sportwagen, nutzt die so genannte „vierte Generation“: Bessere Batterien geben dem neuen Modell rund 40 % mehr Reichweite als seinem Vorgänger.

Aber CEO Harald Krüger sagte den Investoren am Donnerstag, dass die Verbesserung nicht ausreicht, um die Technologie für die Massenproduktion nutzbar zu machen. Es braucht noch eine weitere Verbesserung:

Der Kostenvorteil sei eine „zweistellige“ prozentuale Verbesserung, sagte Krueger. „Es sind nicht 5 %.“ Es ist etwas, von dem wir glauben, dass es ein großer Schritt nach vorn ist.“

Krueger meint, dass BMW warten müsse, um wettbewerbsfähige Preise zu haben. Während größere Wettbewerber wie die Volkswagen AG (WKN:719000) und General Motors (WKN:A1C9CM) es sich leisten können, Elektrofahrzeuge mit Verlust zu bauen, um die Technologie voranzutreiben und eine Präsenz im Markt aufzubauen, ist BMW ein kleineres Unternehmen. BMW müsse warten, bis das Unternehmen einen Kostenvorteil habe, um wettbewerbsfähig zu sein, sagte er:

Wenn Sie das Rennen gewinnen wollen und die Elektrifizierung die Zukunft ist, müssen Sie in diesem Segment am kostengünstigsten sein. Andernfalls können Sie das Volumen nicht erhöhen. Deshalb forschen wir so intensiv an diesen Dingen. Es geht um eine Menge Material, Geld und viele andere Dinge, weil man das im Detail verstehen muss, um alle Kosten zu tragen.