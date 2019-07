Warum Axsome Therapeutics Stock in der ersten Jahreshälfte 2019 um 813 % gestiegen ist

Was bisher geschah

Die Aktien von Axsome Therapeutics (WKN:A2AA7B), einem übersehenen biopharmazeutischen Unternehmen, das 2019 mit einer Marktkapitalisierung von 85 Mio. US-Dollar begann, beendeten das erste Halbjahr im Wert von 858 Mio. US-Dollar. Die Investoren sind dank der möglichen Markteinführung eines Medikaments zur Behandlung resistenter schwerer depressiver Erkrankungen (MDD) an dem Unternehmen interessiert. Nach Angaben von S&P Global Market Intelligence startete die Aktie wie eine Falcon-Heavy-Rakete und verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2019 einen Anstieg von 813,1 %.

Jedes Jahr erleben rund 18 Mio. Erwachsene in Amerika eine Form der Major Depression (MDD), die mindestens zwei Wochen andauert. Es gibt viele Antidepressiva, aber sie wirken bei etwa einem Drittel der Menschen mit MDD nicht ausreichend. Der Kurs von Axsome Therapeutics ist nach oben geschnellt, weil sein Hauptkandidat AXS-05 so aussieht, als würde er eine wichtige neue Behandlungsoption für etwa 6 Mio. Amerikaner werden, die von behandlungsresistenter MDD geplagt sind.

Axsomes AXS-05 ist eine eigene Formulierung von zwei sehr bekannten Medikamenten, die die Wirkung des jeweils anderen verstärken, Bupropion und Dextromethorphan. Diese Medikamente sind bekannt als Wellbutrin, bzw. der Hauptbestandteil des Hustensaftes, und die Kombination wirkt besser als jede andere, die man sich vorstellen kann.

Mit rund 6 Mio. MDD-Patienten allein in den USA könnte AXS-05 den Jahresumsatz leicht über die 1-Mrd.-Dollar-Marke steigern, und zwar bald. Die Food and Drug Administration ist mit der Kombination so zufrieden, dass sie einen Antrag zur Behandlung von MDD mit AXS-05 prüft, der durch Daten aus einer erfolgreichen Phase-2-Studie unterstützt wird. Wenn eine beschleunigte Zulassung erteilt wird, wird eine größere Phase-3-Studie, die vor Kurzem begann, als Post-Market-Bestätigungsstudie behandelt.

Johnson & Johnson (WKN:853260) machte kürzlich einen großen Fortschritt im behandlungsresistenten MDD-Bereich mit einer FDA-Zulassung für ein Ketaminspray namens Spravato, von dem das Unternehmen erwartet, dass es einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. US-Dollar pro Jahr erzielt. Spravato ist ein Nasenspray, das von medizinischem Fachpersonal verabreicht werden soll. Die Patienten müssen nach jeder Verabreichung mindestens zwei Stunden lang in der Klinik bleiben. Als leicht zu schluckende Tablette sollte AXS-05 viel einfacher zu verkaufen sein.

Depressionen sind nicht die einzige potenzielle Anwendung für AXS-05 und es ist nicht das einzige potenzielle neue Medikament in der Pipeline von Axsome. Bupropion ist auch ein beliebtes Medikament zur Raucherentwöhnung und AXS-05 scheint deutlich effektiver zu sein. Axsome erwartet, noch vor Jahresende die Ergebnisse der Phase-3-Studie für AXS-07 zur Behandlung von Migränekopfschmerzen und AXS-12 zur Behandlung von Narkolepsie vorzulegen.

