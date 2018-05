Warum Apple so aggressiv auf Android-Überläufer losgeht

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

MacRumors hat kürzlich entdeckt, dass Apple (WKN:865985) begonnen hat, Anzeigen zu schalten, in denen das Unternehmen offenbar aggressiv um Android-Nutzer wirbt, um diese dazu zu bewegen, auf ein iPhone umzusteigen.

Die Anzeigen konzentrieren sich auf die Qualität des Apple App Store im Vergleich zum Google (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) Play Store sowie die Qualität der Kamera bei Apples iPhones im Vergleich zu Android-basierten Smartphones.

Beachte, dass Apple in diesen Videos zwar nicht explizit von Google/Android spricht, aber Googles Android die einzige echte Alternative zu Apples iOS am Smartphone-Markt ist.

Die Werbespots sind meiner Meinung nach gut gemacht – sie sind kurz, clever und sprechen die Punkte an, mit denen Apple versucht, die Konkurrenz zu übertrumpfen. Eine Frage, die sich die Investoren vielleicht stellen möchten, ist, warum Apple die Qualität seiner Produkte in Videowerbung explizit mit Android-Smartphones vergleichen möchte.

Ich glaube folgendes:

Apple möchte Marktanteile gewinnen

Da der gesamte Smartphone-Markt immer weiter reift (das Marktforschungsunternehmen IDC behauptet, dass der weltweite Absatz von Smartphones im vierten Quartal 2017 um 6,3 % zurückgegangen ist), müssen sich die Hersteller neue Umsatzquellen suchen.

Eine Sache, die Smartphone-Hersteller, einschließlich Apple, verfolgt haben, ist das durchschnittliche Verkaufspreiswachstum – etwas, das bisher in Apples aktuellem iPhone Produktzyklus gut funktioniert hat – aber das ist auf lange Sicht wahrscheinlich kein nachhaltiger Wachstumsvektor.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Unternehmen versuchen, ihren Marktanteil zu erhöhen. Obwohl sich der Markt verlangsamt, ist der Markt ziemlich groß und der Marktanteil von Apple ist relativ klein – IDC hat ihn im Jahr 2017 auf 14,7 % beziffert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Apple aggressiv Anteile gewinnen will, um sein Geschäft anzukurbeln.

Wird diese Strategie erfolgreich sein?

Der Schlüssel für einen größeren Marktanteil liegt meines Erachtens in der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seines Produktportfolios. Cleveres Marketing, wie die Werbung, die MacRumors kommentierte, kann bis zu einem gewissen Grad helfen, aber der Smartphone-Markt ist vollgepackt mit aggressiven Mitbewerbern, die ständig die Grenzen der Technologie verschieben.

Apple ist sowohl in technischer Hinsicht (z.B. Kameraqualität) als auch im Formfaktor (z.B. Smartphones mit mehr als 6-Zoll-Displays) hinter der Konkurrenz zurückgeblieben.

Es ist daher nicht überraschend, dass der Marktanteil von Apple laut IDC im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 nur um 100 Basispunkte gestiegen ist – die Produkte, die Apple im Laufe des Kalenderjahres 2017 auf den Markt gebracht hat, waren einfach nicht aufregend genug, um viele Marktanteile zu gewinnen.

Das kommende iPhone-Line-Up des Unternehmens soll jedoch viele der Wettbewerbsdefizite, die das aktuelle Line-Up aufweist, beheben. Gepaart mit gutem Marketing für Android-Nutzer, könnte Apple seinen Marktanteil zu vergrößern.

Grundsätzlich muss Apple jedoch beeindruckende Produkte in jedem angebotenen Preissegment liefern, wenn es eine signifikante Verschiebung zu seinen Gunsten sehen will. Die Performance des Unternehmens in den nächsten Jahren wird uns zeigen, ob Apple das Zeug dazu hat, oder ob das Unternehmen letztendlich auf der Stelle treten wird.

