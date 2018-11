Warum Apple zu einem großen Hindernis für das Wachstum von Facebook wird

Auf der Telefonkonferenz von Facebook (WKN:A1JWVX) zum dritten Quartal, legte CEO Mark Zuckerberg dar, wo die Zukunft des Social-Network-Riesen liegt: in Videos, Messaging und Stories. Insbesondere Messaging ist für Facebook von wesentlicher Bedeutung, da die beiden primären Messaging-Plattformen Messenger und WhatsApp jeweils weit über 1 Mrd. monatlich aktive Nutzer (MAUs) verfügen. Nach letzter Zählung hatte Messenger 1,3 Mrd. MAUs, während WhatsApp mehr als 1,5 Mrd. hatte.

Anders ausgedrückt: Zwei von vier Milliardenplattformen von Facebook sind Messaging-Dienste. Facebook hat nun die Aufgabe, all diese die Nutzer zu monetarisieren. Etwas unerwartet hat sich Apple (WKN:865985) als Haupthindernis für die Wachstumsziele von Facebook erwiesen.

Allgemein gebietet es die Höflichkeit, einen Rivalen im Rahmen von Telefonkonferenzen nicht namentlich zu nennen, aber Zuckerberg hatte keine Bedenken, Apple direkt als „größten Konkurrenten“ von Facebook im Messaging-Bereich zu bezeichnen:

„In den meisten Ländern sind wir führend, aber unser mit Abstand größter Wettbewerber ist iMessage. In wichtigen Ländern wie den USA, wo das iPhone stark ist, nutzt Apple iMessage als Standard-SMS-App und liegt damit immer noch vorne. In Ländern, in denen es wie in weiten Teilen Europas mehr Wettbewerb zwischen iOS und Android gibt, bevorzugen die Menschen unsere Dienste. Es ist erwähnenswert, dass einer der Hauptgründe, warum Menschen unsere Dienste bevorzugen – insbesondere WhatsApp – in deren stärkeren Richtlinien im Hinblick auf den Datenschutz liegt.“