Warum Amazon Prime teurer wird…. wieder einmal

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es sieht so aus, als ob sich viele der über 100 Millionen Mitglieder von Amazons (WKN:906866) Prime-Service ab dem Sommer auf eine etwas höhere Kreditkartenrechnung gefasst machen müssen. Amazons CFO Brian Olsavsky machte die überraschende Ankündigung im ersten Quartal, den Preis für Prime in den Vereinigten Staaten von bisher 99 US-Dollar auf 119 US-Dollar pro Jahr zu erhöhen. Amazon hat kürzlich den monatlichen Abonnementpreis für Prime von 10,99 US-Dollar auf 12,99 US-Dollar erhöht, ein ähnlicher prozentualer Anstieg.

„Der Wert von Prime für die Kunden war noch nie so hoch wie heute – und die Kosten sind auch hoch: Besonders bei den Versandoptionen und den digitalen Vorteilen sehen wir weiterhin Kostensteigerungen“, sagte Olsavsky den Analysten. „Prime bietet eine einzigartige Kombination von Vorteilen und wir investieren weiter, um das Prime-Programm für unsere Mitglieder noch wertvoller zu machen.“



Aufgrund all der neuen Vorteile, die Prime-Kunden in den vier Jahren seit der letzten Preiserhöhung zugute gekommen sind, wird es bei Amazon wohl keinen deutlichen Anstieg der Kündigungen geben. Der Anstieg ist mehr als gerechtfertigt und sollte dem Ergebnis von Amazon einen schönen Schub verleihen.

Die steigenden Kosten von Prime

Amazon sieht einen Teil seiner Kosten im Zusammenhang mit Prime durch die Decke gehen.

Am auffälligsten ist die Fulfillment-Position des Unternehmens. Der Erfüllungsaufwand stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 66 % auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Das ist eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem Anstieg von 57 % im vierten Quartal und dem Anstieg von 43 % im letzten Jahr.

Diese Zahl übertraf auch das Umsatzwachstum in den Onlineshops von Amazon um nur 18 % und das Wachstum bei den Dienstleistungen von Drittanbietern um 44 %. Sie übertraf sogar den Zuwachs von 60 % bei den Abonnementumsätzen, zu denen neben den Prime-Mitgliedschaften auch andere Abonnements wie Audible und Music Unlimited gehören.

Die Versandkosten sind das Ergebnis des Aufbaus weiterer Lagerhallen für die 100 Millionen Produkte, die derzeit für den Prime-Versand infrage kommen. Amazon baut auch eine eigene Lieferflotte und Dienstleistungen auf, um die Zustellung durch die üblichen Spediteure zu ergänzen. Das Unternehmen bietet schnellere Versandgeschwindigkeiten – am nächsten Tag und manchmal am selben Tag – ohne zusätzliche Kosten.

Amazon gibt auch viel Geld für Videoinhalte aus. Das Unternehmen gab im vergangenen Jahr schätzungsweise 4,5 Milliarden US-Dollar für nicht-sportbezogene Videoinhalte aus und diese Zahl dürfte in diesem Jahr noch steigen. Amazon hat gerade einen Vertrag über zwei weitere Jahre von Thursday Night Football für einen ungenannten Betrag abgeschlossen, aber das Unternehmen hat letztes Jahr 50 Millionen US-Dollar für die Rechte bezahlt. Es gab außerdem 250 Millionen US-Dollar für die Rechte aus, um eine Serie zu produzieren, die auf Der Herr der Ringe basiert.

Der steigende Wert von Prime

Natürlich bringen diese erhöhten Kosten auch einen höheren Wert für die Kunden mit sich. Wie bereits erwähnt, haben Prime-Mitglieder Zugang zu 100 Millionen Artikeln, die für einen zweitägigen Versand infrage kommen. Außerdem werden viele dieser Produkte noch schneller geliefert und die Kunden können neuerdings in ausgewählten Städten kostenlos Lebensmittel von Whole Foods beziehen (vielleicht lässt ein landesweiter Rollout dieses Angebots angesichts der Preiserhöhung nicht mehr allzu lange auf sich warten).

Prime-Mitglieder erhalten auch einen Rabatt auf Amazon Music Unlimited oder können eine kleinere Auswahl an Songs kostenlos anhören. Darüber hinaus erhalten sie Zugang zu Twitch Prime, das ein werbefreies Erlebnis und ein kostenloses monatliches Abonnement für einen einzelnen Kanal sowie kostenlose Extras in den Videospielen bietet.

Auch die Qualität der Streaming-Videoinhalte von Amazon verbessert sich weiter. Amazon-Originale werden immer wieder ausgezeichnet und es wird zudem eine große Auswahl an lizenzierten Filmen angeboten.

Selbst bei 119 US-Dollar pro Jahr beläuft sich der Preis für Prime auf nur 10 US-Dollar pro Monat. Verglichen mit anderen Abo-Diensten wie Spotify oder Netflix, die ebenfalls für etwa 10 US-Dollar pro Monat zu haben sind, ist Prime also immer noch günstig.

Margenstarker Umsatz

Wenn etwa die Hälfte der über 100 Millionen Prime-Mitglieder von Amazon in den USA jährliche Abonnenten sind, wird das Unternehmen im Laufe des Jahres zusätzlich 1 Milliarde US-Dollar allein von seinen bestehenden Abonnenten erhalten.

Und all das trägt natürlich ordentlich zu Amazons Endergebnis bei. Die Aufgabe, den Wert von Prime durch höhere Ausgaben zu erhöhen, hat Amazon ebenfalls schon erfüllt (wobei nicht davon auszugehen ist, dass sich dieser Prozess bald verlangsamen wird).

Angesichts von ungefähr 3,9 Milliarden US-Dollar Reingewinn in den letzten zwölf Monaten könnte Amazon seinen Gewinn mit einer einfachen Preiserhöhung gerade um ungefähr 25 % erhöht haben. Als Investor (und Konsument) würde ich erwarten, dass Amazon den größten Teil dieses Geldes in die weitere Verbesserung des Dienstes reinvestiert, aber zumindest ein Teil davon wird wahrscheinlich in die Gewinnzone fließen.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, ein Tochterunternehmen von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und am 27.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon und Netflix.