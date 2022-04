Warum Alleghany die ideale Übernahme für Buffett ist

Wichtige Punkte

Berkshire Hathaway erwirbt den Versicherer Alleghany für 11,6 Milliarden US-Dollar.

Versicherungen sind seit Buffetts Kauf von National Indemnity vor 55 Jahren das Basisgeschäft von Berkshire Hathaway.

Alleghany besitzt außerdem Unternehmen in Branchen wie der Stahlherstellung, der LKW- und Anhängerproduktion und der Spielzeugindustrie.

Im Laufe der Jahre haben Warren Buffett und Berkshire Hathaway ( WKN:854075 1,92 % )( WKN:A0YJQ2 1,81 % ) einen riesigen Bargeldbestand aufgebaut. Ende letzten Jahres verfügte das Konglomerat über 150 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, die es für seine Arbeit nutzen konnte.

Anfang der Woche gab Berkshire Hathaway bekannt, dass es den Versicherungsriesen Alleghany Corp. (WKN:872718 1,23 % ) für 11,6 Mrd. US-Dollar übernehmen. Dies ist die größte Übernahme von Berkshire Hathaway seit 2016, als das Unternehmen Precision Castparts für 37 Milliarden US-Dollar kaufte. Alleghany ist die perfekte Übernahme für Buffett – hier ist der Grund dafür.

Ein Unternehmen in einer Branche, die Buffett liebt

Alleghany vertreibt eine Reihe von Versicherungsprodukten, darunter Sach- und Unfallversicherungen und Rückversicherungen. Im vergangenen Jahr hat der Versicherer insgesamt 12 Mrd. US-Dollar eingenommen, wovon 7,1 Mrd. US-Dollar aus den Nettoprämien der abgeschlossenen Verträge stammten. Weitere 1 Milliarde US-Dollar erwirtschaftete das Unternehmen mit Nettokapitalerträgen und Gewinnen aus seinen Wertpapieren.

Alleghany ist eine ideale Übernahme für Buffett, der schon lange eine Vorliebe für die Versicherungsbranche hat. Was Buffett an Versicherungen liebt, ist der sogenannte „Barbestand“.

Versicherungsunternehmen sind in der seltenen Situation, dass sie Geld oder Prämien kassieren, bevor sie wissen, wie hoch ihre Schadenskosten sein werden. Da sie diese Prämien im Voraus kassieren, verfügen sie über einen großen Haufen Bargeld, der ihnen zur Verfügung steht, bis die Ansprüche der Versicherten eintreffen. Buffett ist von diesem Geschäftsmodell begeistert und besitzt mit Berkshire Hathaway Reinsurance, General Re und GEICO bereits drei große Versicherer. Außerdem gehören ihm mehrere kleinere Versicherer, darunter National Indemnity – Buffetts erster Versicherungskauf vor 55 Jahren.

Seit dem Kauf von National Indemnity wuchs der Börsenwert von Berkshire Hathaway von 19 Millionen US-Dollar auf 147 Milliarden US-Dollar, was einer jährlichen Wachstumsrate von 18 % entspricht. Durch den Kauf von Alleghany erhält Berkshire Hathaway weitere 1,7 Milliarden US-Dollar an Bargeld und liquiden Mitteln.

Die Verbindung zwischen Alleghany und Berkshire reicht weit zurück

Es ist nicht nur der Versicherungsaspekt, der Buffett zu Alleghany gezogen hat, sondern auch eine persönliche Verbindung zwischen den beiden Unternehmen. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende von Alleghany, Joseph Brandon, leitete zuvor Buffetts Tochtergesellschaft General Re. An der Art und Weise, wie die beiden Unternehmen geführt werden, kannst du sehen, wie Buffett auf Brandon abgefärbt hat.

Alleghany Capital ist ein wachsender Teil des Gesamtgeschäfts von Alleghany. Wie Berkshire investiert auch Alleghany in verschiedene Branchen und besitzt viele Tochtergesellschaften, die unabhängig voneinander operieren. Alleghany Capital ist unter anderem an Unternehmen in der Stahlherstellung, der LKW- und Anhängerproduktion und der Spielzeugherstellung beteiligt. Die Einnahmen von Alleghany Capital stiegen im letzten Jahr um beeindruckende 51 % auf 3,7 Milliarden US-Dollar. In einer aktuellen Investorenpräsentation sagt die Führung von Alleghany Folgendes:

„Unsere Managementphilosophie ist von Konservatismus geprägt. Wir meiden Investitionsmoden und -trends und erwerben stattdessen relativ wenige Beteiligungen an grundlegenden Finanz-, Industrie- und anderen Unternehmen, die das Potenzial haben, unseren Anlegern langfristigen Wert zu bieten.“



Angesichts der Ähnlichkeit in Denkweise und Investitionsstil ist es keine Überraschung, dass Buffett Alleghany erworben hat. Das Unternehmen ist eine perfekte Ergänzung für Buffett, da es Berkshire zu mehr Investitionen in wichtigen Branchen verhilft und Berkshire dabei unterstützt, seinen Bargeldbestand für langfristige Gelegenheiten weiter auszubauen. Wenn die Aufsichtsbehörden den Deal genehmigen, sieht es so aus, als ob Buffett ein weiteres solides Unternehmen in sein wachsendes Portfolio aufgenommen hat.

