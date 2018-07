Warum die Aktien von General Electric im ersten Halbjahr 2018 um 22% gefallen sind

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Was war los?

Die Aktien von General Electric (WKN:851144) fielen nach Angaben von S&P Global Market Intelligence in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 um 22 %. Im Jahr 2017 erlitt man bereits einen Verlust von 44,8 %. Seit Januar 2017 hat die Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren.

Die Aktien des Unternehmens stehen seit März bei etwa 14 Dollar. Im Dow Jones Industrial Average für 2017 war dies der schlechteste Wert. Auch 2018 trug die Aktie die rote Laterne, bevor sie am 26. Juni aus dem Index genommen wurde.

Und nun?

Die Probleme von General Electric sind zahlreich, bereits oft benannt und seit Jahren bekannt, dass es unmöglich ist, ein einzelnes Ereignis oder eine einzelne Kennzahl zu bestimmen, die die schlechte Performance der Aktie in diesem Jahr verursacht hat. Aber es gab zweifellos einige Momente, die zu großen Teilen für den Ausschluss aus dem Dow und den fallenden Aktienpreis mit verantwortlich sind.

Möglicherweise kam der einzige Lichtblick im April, als das Unternehmen im ersten Quartal 2018 ein Ergebnis erzielte, das die (sehr niedrigen) Erwartungen übertraf. Die Aktie stieg zur Abwechslung tatsächlich an. Aber selbst wenn die berichteten Ergebnisse die Schätzungen der Analysten übertreffen, hat das Management die Erwartungen für das Jahr gesenkt, was darauf hindeutet, dass das Ergebnis niedriger ausfallen würde als erwartet, und dass das Ergebnis je Aktie insgesamt am unteren Ende der Bandbreite der Prognosen liegen würde.

GE hat eifrig ganze Geschäftseinheiten verkauft, darunter:

die Transporteinheit, die mit Wabtec fusioniert;

das schlecht laufende Geschäft mit Industrieturbinen, das an die Private-Equity-Gesellschaft Advent International geht;

einen Teil der Healthcare-Einheit, die früher CEO John Flannery leitete, an das Private-Equity-Unternehmen Veritas Capital;

die Beteiligung an Baker Hughes und

die Licht-Geschäftseinheit, für die man keinen Käufer zu finden scheint.

Was bedeutet das für die Zukunft?

General Electric ist bereits ein ganz anderes Unternehmen als noch vor wenigen Jahren, und diese Anlagenverkäufe werden es noch weiter verändern (soll heißen: Es wird weiter schrumpfen). Das Luftfahrt- und Gesundheitsgeschäft des Unternehmens hat sich durchweg gut entwickelt und gute Margen erzielt. Aber das Energie-Segment hat weiter zu kämpfen, und es ist unklar, wo oder wann bei dem Rest von GE noch Wachstum möglich sein kann.

Die Aktie von GE scheint sich derzeit bei rund 14 Dollar pro Aktie stabilisiert zu haben, und es ist möglich, dass die schlimmste Zeit überstanden ist. Aber selbst dann wird es wahrscheinlich ein langer, harter Weg zurück zum Wachstum für dieses gebeutelte Industriekonglomerat.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus! Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.



The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel von John Bromels erschien am 17.7.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.