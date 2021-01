Warum die Aktie von Teladoc im Jahr 2020 um 139 % gestiegen ist

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Die Aktien des führenden Telehealth-Unternehmens Teladoc Health (WKN:A14VPK) stiegen im Jahr 2020 um 139 %, laut Daten von S&P Global Market Intelligence. Diese Leistung machte es zu einem der besten Performer des Jahres unter den Large-Cap-Aktien (Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar).

Zum Vergleich: Der S&P 500 Index hat letztes Jahr 18,4 % zugelegt.

Was bedeutet das?

Wir können die starke Performance der Teladoc Aktie im Jahr 2020 natürlich auf die COVID-19-Pandemie zurückführen. Die Krise hat die Menschen dazu gebracht, Gesundheitsdienstleister eher virtuell als persönlich zu konsultieren.

Wir können den Nutzen der Pandemie für das Geschäft von Teladoc nicht genau beziffern, da wir nicht wissen müssen, wie schnell es wachsen würde, wenn es die Krise nicht gegeben hätte. Diese Grafik sollte dir jedoch eine ungefähre Vorstellung vermitteln:

Quartal Anteil des Quartals, den die Pandemie betraf Umsatzwachstum im Jahresvergleich Gesamtanzahl der Visiten Wachstum im Jahresvergleich Q4 2019 kein 27% 44% Q1 2020 etwa 2 Wochen 41% 92% Q2 2020 gesamt 85% 203% Q3 2020 gesamt 109% 206%

DATENQUELLEN: Teladoc Geschäftsberichte.

Die Erhöhung im zweiten und dritten Quartal kam auch durch Teladocs Übernahme von InTouch Health, einem Telemedizin-Unternehmen für Krankenhäuser zustande. Der Deal wurde am 1. Juli abgeschlossen.





Was nun?

Teladoc hat noch nicht bekannt gegeben, wann es seine Ergebnisse zum vierten Quartal 2020 veröffentlichen wird, aber es wird wahrscheinlich gegen Ende Februar sein. Diese Ergebnisse werden zwei Monate inklusive Livongo Health enthalten, da Teladoc diese 18,5 Milliarden US-Dollar teure Übernahme am 30. Oktober abgeschlossen hat. Livongo bietet digitale Tools an, die Menschen mit Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen helfen, ihre Gesundheit zu verbessern.

Im vierten Quartal rechnete das Management mit einem Umsatz zwischen 294 und 304 Millionen US-Dollar und einer Gesamtzahl von 2,8 bis 3 Millionen Visiten. In der Mitte dieser Bereiche bedeutet dies ein Wachstum von 92 % bzw. 142 % im Jahresvergleich.

