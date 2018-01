Warum die Aktie von Juno Therapeutics im Dezember abgekühlt ist

Was passiert ist

Juno Therapeutics (WKN:A12GMP), ein Unternehmen für Zelltherapie im klinischen Stadium, verlor laut Daten von S&P Global Market Intelligence im vergangenen Monat 19,4 % an Wert. Im Dezember stieg die Aktie von Juno im Jahresverlauf um mehr als 200 %, was die deutliche Umkehrung der Aktie des Unternehmens verdeutlicht.

Wo liegt das Problem? Die Investoren scheinen zunehmend besorgt zu sein, dass Junos führende chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapie (CAR-T) namens JCAR017 sich nicht von Gilead Sciences (WKN:885823) Yescarta oder Kymriah von Novartis (WKN:904278) unterscheidet. Schließlich sind diese beiden wegweisenden CAR-Ts bereits auf dem Markt.

Was bedeutet das?

Junos JCAR017 ist zunächst für das fortgeschrittene Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) indiziert. Das Problem ist, dass Yescarta von Gilead Ende letzten Jahres in den USA für diese Indikation zugelassen wurde, und Kymriah von Novartis wird voraussichtlich Anfang des Jahres für NHL zugelassen werden. So liegt Juno etwa ein Jahr hinter den Branchenführern zurück, was bedeutet, dass es für das Biotech-Unternehmen schwierig sein könnte, Ärzte davon zu überzeugen, auf diese Therapie umzusteigen.

Und jetzt?

Daher setzt Juno auf JCAR017, ein potenteres und sichereres Produkt (d. h. Best-in-Class) als Yescarta oder Kymriah. Obwohl es keine Studien gab, die durchgeführt wurden, um JCAR017 gegen diese anderen CAR-Ts richtig einzuschätzen, deuten die Daten, die letzten Monat auf der Jahrestagung der American Society of Hematology veröffentlicht wurden, darauf hin, dass JCAR017 zumindest die sicherste Therapie der Gruppe sein könnte.

Leider glaubt der Markt offenbar nicht, dass Sicherheit ausreichen wird, um den First-Mover-Vorteil von Gilead oder Novartis zu überwinden. Das soll nicht heißen, dass der Markt in seiner Einschätzung der kommerziellen Aussichten von JCAR017 richtig ist, aber Junos Aktie könnte Schwierigkeiten haben, an Boden zu gewinnen, bis die Therapie des Unternehmens das Gegenteil beweist.

