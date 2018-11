Warum die Aktie von GE im Jahr 2018 um 51 % zurückgegangen ist

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Aktien der General Electric Company (WKN:851144) sind 2018 um 51 % gesunken, und die Privatanleger sollten sich fragen, was um Himmels willen mit dem ehemaligen Börsenliebling passiert ist. Der überraschende Rückgang hat viele Value-Investoren angezogen, die versuchen, den Tiefststand in der Aktie zu finden. Doch abgesehen von der kurzlebigen Rallye, nachdem Larry Culp Anfang Oktober zum CEO ernannt wurde, ging es immer bergab. Was ist schief gelaufen und was kann man daraus lernen?

Drei Gründe, warum die Aktie von GE im Jahr 2018 zurückgegangen ist

Drei wesentliche und eng miteinander verbundene Faktoren sind für den Rückgang verantwortlich:

Deutlicher Rückgang der Erwartungen an die Ergebnisse und den freien Cashflow (FCF).

Verlust der Glaubwürdigkeit bei den Anlegern durch ungenaue Vorgaben des Managements.

Besorgnis über die Zukunftsaussichten, insbesondere über das schwache GE-Power-Segment und GE Capital sowie über SEC-Untersuchungen.

Schwache Ertrags- und Cashflow-Entwicklung

Das Management begann das Jahr mit der Prognose eines Gewinns pro Aktie im Bereich von 1 bis 1,07 US-Dollar und eines freien Cashflows von 6 bis 7 Milliarden US-Dollar. Wenn GE den Mittelpunkt dieser Ausblicksbereiche erreichen würde, basierend auf dem aktuellen Kurs von rund 8,80 US-Dollar, wäre das KGV 2018 nur das 8,3 und die FCF-Rendite (FCF dividiert durch Marktkapitalisierung) würde sogar 8,7 % betragen.

Leider ist die schlechte Nachricht, dass GE im Jahr 2018 nicht in die Nähe dieser Zahlen kommen wird. Wie CFO Jamie Miller während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal sagte: „Im Hinblick auf d GE Power werden die Probleme länger anhalten und schwieriger ausfallen als ursprünglich erwartet, was dazu führen wird, dass wir unsere Cashflow- und Ertragsziele für das Gesamtjahr deutlich verfehlen werden“.

Da ist der entscheidende Punkt. Der Hauptgrund für den Rückgang von GE ist die Verschlechterung der Ergebnisse und des Cashflows, die hauptsächlich auf das Segment Strom zurückzuführen ist – ein Problem, das im schrecklichen Ergebnisbericht des Unternehmens für das dritte Quartal deutlich wurde.

Glaubwürdigkeitsverlust

Es liegt in der Verantwortung des Managements, Prognosen zu geben und die Anleger genau über die Marktbedingungen und Risiken zu informieren. Man kann sagen, dass der ehemalige CEO John Flannery und Miller im Jahr 2018 keine gute Arbeit geleistet haben.

Nach dem ersten Quartal (April), in dem das Management seine implizite Gewinnprognose für das Stromsegment um 500 Millionen US-Dollar (rund 0,05 US-Dollar beim Gewinn pro Aktie) reduzierte, sagte Flannery lediglich, dass es in Richtung des unteren Endes des Gewinn-Bereichs von 1 bis 1,07 US-Dollar pro Aktie ginge und ließ die FCF-Prognose unverändert.

Im Juli wurde das Ergebnis des zweiten Quartals veröffentlicht, und das Management hielt an der Gewinn-Prognose fest, obwohl die FCF-Prognose auf nur 6 Milliarden US-Dollar angepasst wurde. Wie damals erwähnt, lagen die Analystenschätzungen bei 0,95 US-Dollar, und es gab Zweifel an der Fähigkeit von GE, die Gewinnziele zu erreichen.

Du weißt bereits, was im dritten Quartal passiert ist.

Leider besteht das Problem des ungenauen Ausblicks darin, dass sich seine Auswirkungen nach Ansicht der Anleger nicht nur auf ein oder zwei schwache Quartale beschränken werden. Beispielsweise haben die Aktionäre das Recht zu fragen: „Wenn wir nicht von Ihrer kurzfristigen Prognose überzeugt sind, warum sollten wir dann an Ihren Plan glauben, die Verschuldung bis 2020 zu reduzieren“?

Zukunftsaussichten

Das dritte große Thema ist die Sorge über die zukünftigen Ertrags- und Cashflow-Aussichten des Unternehmens. Es hat nicht geholfen, dass das Management keine Gewinnschätzung für das dritte Quartal gegeben hat. Andererseits ist Culp erst seit Anfang Oktober in der Position des CEO, und angesichts des Glaubwürdigkeitsverlustes, der durch die frühere Prognose des Managements verursacht wurde, ist es für Culp sinnvoll, sicherzustellen, dass er mit „Überzeugung und Vertrauen“(seine eigenen Worte) eine Orientierung gibt.

Die anhaltende Verschlechterung der Endmärkte von GE Power ist offensichtlich ein großes Problem. Darüber hinaus werden der Ausstieg aus dem Transportgeschäft (durch eine bevorstehende Fusion mit Westinghouse Air Brake Technologies), die Abspaltung von GE Healthcare (geplant für 2019) und der Verkauf von der Licht-Sparte dazu beitragen, Barmittel aufzubringen und die Verschuldung zu reduzieren. Diese drei Geschäftsbereiche sind jedoch derzeit die stärksten Geldbringer von GE.

So prognostizierte GE bereits früher, dass die Bereiche Healthcare, Transportation und Lighting im Jahr 2018 über 100 % der Einnahmen als freien Cashflow verzeichnen würden. Es wird jedoch erwartet, dass dieser Wert bei der Sparte Aviation bei 80 % und der erneuerbaren Energien bei 80 % bis 100 % liegen wird. Kurz gesagt, GE verkauft die besten Geschäftsteile und behält die mit der niedrigsten Cashflow-Konvertierungsrate.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum sich der Markt in Zukunft um den Cashflow von GE Sorgen macht.

Was kommt als Nächstes für GE?

Es gibt wenig, was das Management von GE gegen eine Verschlechterung der Strommärkte tun kann. Es kann jedoch bessere Arbeit leisten, wenn es Ausblicke gibt und die Endmarktbedingungen für die Sparte Strom bewertet. Das wird die Glaubwürdigkeit wiederherstellen und das Vertrauen in den Trendwendeplan schaffen.

Leider müssen die Investoren warten, bis Culp bereit ist, mehr Details zu seinen strategischen Plänen zu geben. Dies wird das Unternehmen anfällig für negative Spekulationen über den freien Cashflow der verbleibenden GE-Gesellschaften machen, nachdem die Bereiche Healthcare und Transport abgespalten sind.

Wenn Culp jedoch einen glaubwürdigen Plan zur Erhöhung des FCF vorlegen kann, dann wird die Aktie von GE anfangen, wie ein sehr guter Wert auszusehen.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel wurde von Lee Samaha auf Englisch verfasst und am 17.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.