Warum die Aktie von Cronos Group im Jahr 2019 um 104 % gestiegen ist

Was passiert ist

Die Aktie der Cronos Group (WKN:A2DMQY) hat sich laut S&P Global Market Intelligence in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt. Der kanadische Cannabis-Produzent profitiert von einer Vielzahl leistungsstarker Wachstumstreiber.

Was nun?

Der Januar war ein unglaublicher Monat für die Pot-Aktien. Die Aktienkurse von nicht weniger als 15 Unternehmen stiegen im ersten Monat des Jahres um mindestens 50 %. Im Gegensatz zu 2018, als viele Cannabis-Aktien an Wert verloren haben, scheinen die Investoren die Marihuana-Industrie im Jahr 2019 optimistischer zu betrachten.

Es gibt viele gute Gründe, um optimistisch zu sein. Kanada legalisierte im Oktober Freizeit-Marihuana. Die Bürger in mehreren weiteren US-Bundesstaaten stimmten im November für die Legalisierung von Cannabis für medizinische und Freizeitzwecke. Präsident Trump hat im Dezember die Farm Bill in Kraft gesetzt, die die Produktion und den Verkauf von Hanf und Cannabidiol (CBD) aus der Hanfpflanze legalisiert. All diese Entwicklungen dürften dazu beitragen, die Nachfrage nach Cannabis-Produkten in Zukunft zu steigern.

Die Cronos Group profitierte auch von einigen aktienspezifischen Nachrichten. Das Unternehmen hatte im Dezember einen großen Deal mit dem Tabaktitan Altria (WKN:200417) abgeschlossen. Altria plant, 1,8 Mrd. US-Dollar in Cronos zu investieren und bekommt dadurch eine 45-prozentige Beteiligung an Cronos. Der Deal gibt Altria auch die Möglichkeit, in Zukunft weitere 10 % der Aktien von Cronos zu erwerben.

Wie geht es weiter?

Altria bringt das umfangreiche Vertriebssystem und die regulatorische Expertise ein. Das Kapital, das Cronos zur Verfügung gestellt wird, wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Produktion zu erhöhen und die internationalen Expansionspläne zu beschleunigen.

Darüber hinaus ist die erste Investition von Altria in Cronos möglicherweise nicht die letzte.

Es ist möglich, dass Altria, wenn die Partnerschaft gut verläuft, die restlichen Anteile der Cronos Group erwerben könnte – wahrscheinlich für eine beträchtliche Summe verglichen mit dem heutigen Deal.

Trotz all dieser positiven Wachstumstreiber wird von der Cronos Group nicht erwartet, dass das Unternehmen in diesem oder im nächsten Jahr viel Gewinn erzielen wird. Einige Analysten wiederum glauben, dass die Aktie stark überbewertet ist und erwarten, dass sie sich in den kommenden Jahren schlechter entwickeln wird als ihre Konkurrenten. Daher sollten die Investoren auf einen besseren Kurs für den Kauf der Aktie warten.

Dieser Artikel wurde von Joe Tenebruso auf Englisch verfasst und am 12.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht.

