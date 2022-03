Warum die About You-Aktie fällt und Mr. Market mal wieder total danebenliegt

Viel zu lachen haben die Aktionäre von About You (WKN: A3CNK4) aktuell nicht. Seit Jahresanfang stürzte der Kurs um satte 42,8 % zu Boden. Heute bekommen wir das Papier für nur noch 11,62 Euro (Stand: 17. März 2022). Seit Börsengang im Sommer 2021 ist das Minus sogar noch fetter. Der Grund liegt auf der Hand: Angesichts anziehender Inflation und Problemen bei Logistik und Rohstoffen glauben nur wenige Marktteilnehmer, mit dieser Aktie schnelle Gewinne zu machen. Aber uns Fools juckt das wenig. Wir schauen auf die langfristige Perspektive.

Wie stark ist das Unternehmen jetzt wirklich? Und ist die Aktie zum aktuellen Kurs ein interessantes Investment?

Der Markt verkennt das Potenzial von About You

So ergeht es momentan vielen Aktien. Und das ist eine tolle Chance für uns Fools, wobei wir natürlich die allgemeine Wirtschaftslage mittelfristig einpreisen müssen.

Aus meiner Sicht ist About You ein absolut solider Titel. Die letzten Zahlen waren stärker, als vom Management vorausgesagt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es für das Unternehmen an der Börse noch deutlich weiter hinuntergeht.

About You hat einen starken USP

Die Hamburger betreiben Mode- und Lifestyle-E-Commerce-Plattformen in Europa, insbesondere die About You-App und einen Mode-Online-Shop für verschiedene Marken.

Überdies bietet das Unternehmen B2B-E-Commerce-Softwarelösungen, Werbeformate für Marken sowie Marketing-Services.

Das besondere Prunkstück von About You ist das Online-Magazin. Dieses vergleiche ich mit dem früheren Otto-Katalog. Hier stöbern Kunden online und finden neue Kleidung. Das ist anders als bei Amazon oder Zalando beispielsweise, wo die Kunden aktiv nach bestimmten Artikeln suchen. About You setzt demgegenüber auf Inspiration durch Content. Daher ist die Zusammenarbeit mit Influencern so wichtig.

About You kann durch seinen Magazin-Charakter neue Bedürfnisse wecken. Es geht bei dem Geschäftsmodell nicht um Bedarfsdeckung. Das ist auch der große Vorteil der Mode-Branche. Zum Vergleich: Auf Amazon stöbern die Kunden weniger. Hier suchen sie meist Produkte, die sie akut benötigen.

Die Kundenbasis wächst

Im dritten Quartal 2021/22 hatte About You bereits 10,7 Mio. aktive Kunden. Im Vergleich zum vorherigen Quartal kamen damit rund 1 Mio. Menschen hinzu. Als aktiv gelten dabei nach Unternehmensangaben alle Kunden, die im Bezugszeitraum der letzten zwölf Monate mindestens einmal etwas gekauft haben.

Auch als Dienstleister sind die Hamburger stark

Das Unternehmen bietet eine technische Cloud, in der Modemarken ihre eigenen Shops aufsetzen können. Zudem können andere Händler über den Marktplatz von About You Ware verkaufen. Damit nimmt das Unternehmen ihnen die technische Hürde und bietet ihnen gleichzeitig die inhaltliche Expertise im Bereich Mode.

Das Management begeistert mich

Tarek Müller sehe ich als bärenstarken CEO: Er ist ein junger Workaholic, umtriebig und nach außen sehr präsent. Er hat ein großes Netzwerk. Und er versteht das Geschäft und kann es öffentlich auf den Punkt erklären. Seine Eigentümerperspektive ist genauso stark. Sein Family Office hält aktuell rund 4 % der Anteile.

Auch das Setting innerhalb der Otto-Gruppe gibt Sicherheit und Expertise. Benjamin Otto, Enkel des Otto-Gründers und Otto-Aufsichtsrat, hält ebenso Anteile über die Gesellschaft für Handelsbeteiligung. Hannes Wiese ist Mitgründer, Co-CEO Operations und Finance sowie Mitglied des Vorstandes. Er arbeitete zuvor unter anderem als Senior Berater bei Roland Berger Strategy Consultants. Bei der Otto Group war er als Leiter der Strategieabteilung des Konzerns tätig. Ich sehe ihn als das finanzielle Mastermind im Hintergrund.

Was kostet eine About You-Aktie?

Auch wenn Tarek Müller und seine Kollegen noch keine Gewinne einfahren, sehe ich About You auf einem hervorragenden Weg. Die Aktie ist ein interessanter Wachstumstitel mit einem exzellenten Management. Zum aktuellen Kurs von 11,62 Euro ist sie nicht zu teuer. Als ähnlich interessantes Schnäppchen sehe ich aktuell dieses Unternehmen.

Der Artikel Warum die About You-Aktie fällt und Mr. Market mal wieder total danebenliegt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Henning Lindhoff besitzt Aktien von About You. The Motley Fool empfiehlt About You.

