Warum 2017 für Netflix ein Jahr war, an das man sich erinnern sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

2017 war ein weiteres starkes Jahr für Netflix (WKN:552484) und seine die Investoren: Die Aktie ist in diesem Jahr um 52 % gestiegen, verglichen mit 20 % für den S&P 500 und 29 % für den Nasdaq.

Das Unternehmen arbeitete weiter an seinen Zielen, seine Kundenbasis auszubauen, insbesondere international, wo es seine Expansion im Januar 2016 abgeschlossen hat. Zusätzlich soll die Rendite durch Preiserhöhungen gesteigert und bessere Originalprogramme entwickelt werden, die in der Lage sind, Kritikerlob und Auszeichnungen zu gewinnen.

Netflix wird auch sein bisher bestes Jahr in Bezug auf Abonnentenwachstum und Gewinne haben, da der Marktführer im Streaming-Bereich auf dem besten Weg ist, fast 22 Millionen Abonnenten zu gewinnen und Gewinne in Höhe von 1,25 US-Dollar pro Aktie zu erwirtschaften, was beweist, dass die Gewinnmargen steigen, obwohl sich das Unternehmen auf Rendite und Reife konzentriert.

Werfen wir einen Blick zurück auf das Jahr und schauen wir uns einige der Dinge an, die für den Streaming-Champion richtig liefen.

Die Prognosen übertreffen

Im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen gibt Netflix detaillierte Prognosen für das laufende Quartal in jedem seiner Quartalsberichte heraus, die neben den Standardinformationen wie Umsatz und Gewinn auch Daten über das Kundenwachstum, die Deckungsbeiträge und die Verpflichtung zum Streaming von Inhalten enthalten. Das gibt den Anlegern ein gutes Gefühl dafür, wie sich das Unternehmen nach eigenen Erwartungen entwickelt – und Netflix hat in diesem Jahr fast jedes Mal seinen eigenen Ausblick übertroffen.

In seinem Ergebnisbericht für das vierte Quartal, der im Januar veröffentlicht wurde, hat das Unternehmen zum Beispiel 7,05 Millionen Mitglieder hinzugewonnen, ein neuer Quartalsrekord, der deutlich besser ist als die 5,2 Millionen, die das Unternehmen prognostiziert hatte, und die 5,59 Millionen, die es im Vorjahr gewonnen hatte. Das Kundenwachstum übertraf die Schätzungen sowohl im In- als auch im Ausland, und die Umsatz- und Deckungsbeiträge waren aufgrund des starken Kundenwachstums besser als erwartet. Die Aktie stieg infolgedessen an.

Im Bericht über das erste Quartal im April lagen die Kundenzugänge mit 4,95 Mio. leicht unter den prognostizierten 5,2 Mio., ansonsten entsprach der Bericht den Erwartungen. Allerdings hat das Unternehmen in seinem Juli-Bericht mit einem Rekord bei den Abonnentenzuwächsen im saisonal schwachen zweiten Quartal einen Ausbruch verzeichnet: 5,2 Millionen gegenüber den erwarteten 3,2 Millionen zeugen davon, dass die Performance des Unternehmens in hohem Maße an die Attraktivität des Programms gebunden ist. Das Management geht davon aus, dass es im Segment International erstmals im Gesamtjahr einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis leisten wird. Die Aktien stiegen daraufhin um fast 14 %.

Schließlich hat Netflix seine eigene Prognose im Oktober erneut übertroffen, als es 5,3 Millionen Abonnenten hinzugewonnen hat, gegenüber einer Prognose von 4,4 Millionen. Nach einer Reihe solcher Ergebnisse, die zu einem Umsatzwachstum von 30,3 % und einer Verdoppelung des Gewinns pro Aktie geführt haben, ist es leicht zu verstehen, warum die Netflix-Aktie in diesem Jahr stark gestiegen ist.

Preiserhöhung

Einer der besten Tage des Jahres für die Netflix-Aktien kam am 5. Oktober: Die Aktie stieg um 6 %, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Kurse für sein Standardpaket von 9,99 US-Dollar/Monat auf 10,99 US-Dollar/Monat und für sein Premium-Paket von 11,99 US-Dollar auf 13,99 US-Dollar/Monat zu erhöhen. Sein günstigstes Angebot wird 7,99 US-Dollar bleiben.

Die Nachricht kommt nur ein Jahr nach der Anhebung der Preise für Langzeitnutzer von 7,99 US-Dollar/Monat auf 9,99 US-Dollar/Monat. Trotz des Preisanstiegs stieg die Zahl der Abonnenten kontinuierlich an. Das Unternehmen und die Wall Street scheinen zu glauben, dass Netflix einen beträchtlichen Spielraum hat, um die Preise zu erhöhen, vor allem, weil es mehr für Inhalte ausgibt. Die Preise wurden im November erhöht, und das sollte Netflix dabei helfen, die Rendite und den Umsatz im nächsten Jahr um mindestens 30 % zu steigern.

Bessere Inhalte

Netflix hat in diesem Jahr die besten Ergebnisse bei den Emmy-Nominierungen erzielt und erzielte 91 Nicks, gegenüber 54 im Jahr 2016 und näherte sich der Führung von HBO mit 111 Punkten. Shows wie „House of Cards“, „Stranger Things“ und „The Crown“ wurden von der Fernsehakademie mit Applaus bedacht, ein Zeichen dafür, dass sich die Milliarden, die Netflix für Eigenproduktionen und Filme ausgegeben hat, auszahlen. Der Rivale Hulu stand bei der Preisverleihung im Rampenlicht, als „The Handmaid’s Tale“ als bestes Drama ausgezeichnet wurde, während „Stranger Things“ fünf Auszeichnungen erhielt und Netflix‘ Dokumentarfilm „13th“ vier Trophäen erhielt.

Originalinhalte werden immer wichtiger, da traditionelle Medienunternehmen in ihre eigenen Streaming-Dienste investieren. FX von 21st Century Fox (WKN:A1WZP6) zum Beispiel, hat mehrere populäre Shows wie „Louie“, „It’s Always Sunny in Philadelphia“ und „The League“ abgelöst, und Disney (WKN:855686) wird seinen Filmkatalog bis 2019 von Netflix entfernen.

Tatsächlich hat Netflix‘ Aufstieg wahrscheinlich dazu beigetragen, die jüngste Disney-Fox-Fusion voranzutreiben, da traditionelle Medienunternehmen mit der Streaming-Konkurrenz zu kämpfen hatten. Es überrascht nicht, dass die Netflix-Aktien an dem Tag, an dem Gerüchte über einen Deal aufkamen, in den Keller fielen.

Wenn diese Fusion zustande kommt, könnte 2018 weitere Herausforderungen für Netflix darstellen, da Technologieunternehmen wie Apple und Facebook ebenfalls den Video-Streaming-Bereich im Auge behalten.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus! Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple, Facebook, Netflix und Walt Disney.

The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple, Short Januar 2020 $55 Calls auf Apple.

Dieser Artikel wurde von Jeremy Bowman auf Englisch verfasst und am 23.12.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.