Warum 2017 für Franco-Nevada ein denkwürdiges Jahr war

2017 war für Franco Nevada (WKN:A0M8PX) aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein ungewöhnlich ruhiges Jahr. Da die meisten Goldminenunternehmen in diesem Jahr die Kosten senken und den Cashflow steigern, fand Franco-Nevada kaum ein Minenunternehmen, das mit einer Finanzkrise konfrontiert war und bereit war, sich von einem Teil der Produktion einer oder mehrerer ihrer Minen als Gegenleistung für weitere Finanzierung zu trennen. Das ist es, worum es im Edelmetall-Streaming-Geschäft geht. 2017 hatte das Unternehmen nur ein einziges Streaming-Abkommen abgeschlossen.

Dennoch waren die Anleger nicht verunsichert, und die Franco-Nevada-Aktien stiegen 2017 um fast 32 % und wurden zum stärksten Large-Cap-Goldtitel für 2017. Franco-Nevada schlug Wheaton Precious Metals (WKN:A2DRBP) und lag nur knapp hinter Royal Gold (WKN:885652).

Die Anleger sind bei Franco-Nevada eindeutig optimistisch, und das aus gutem Grund. Hier sind drei Dinge, die das Unternehmen im Jahr 2017 richtig gemacht hat und die es für das Wachstum im Jahr 2018 positioniert.

Organisches Wachstum

Da Franco-Nevada keine Minen besitzt und betreibt, sondern Edelmetalle von reinen Minenunternehmen wie Barrick Gold (WKN:870450) und Kinross Gold (WKN:A0DM94) kauft, ist die einzige Möglichkeit, Metalle und Einnahmen zu generieren, indem Investitionen in Minen getätigt werden. Franco-Nevada ist ein Meister in diesem Bereich und besitzt ein Portfolio mit Streaming-Vereinbarungen mit mehr als 200 Vermögenswerten. Auch wenn das Unternehmen 2017 mit Neuabschlüssen nicht viel Erfolg hatte, so konnte es doch weiterhin die Früchte seiner bisherigen Investitionen ernten.

Während der Umsatz von Wheaton Precious Metals in den neun Monaten bis zum 30. September 2017 um 5 % zurückging, stiegen Umsatz und Reingewinn bei Franco Nevada in diesem Zeitraum um 10 %, 11,6 % bzw. 19 %. Abgesehen von den kürzlich hinzugekommenen Vermögenswerten wie Barrick Gold Premier Gold Mines hat die starke Produktion aus den bestehenden Minen, insbesondere Stillwater von Sibanye und Kinross Golds Tasiast, Franco Nevada viel gebracht. Besonders Tasiast war eine willkommene Nachricht, da es sich um eine Mine mit hohem Potenzial handelt, die sich in der Schwebe befand, aber nun wieder auf Kurs ist.

Gleichzeitig verlängerte Franco-Nevada seine Streaming-Vereinbarung mit First Quantum Minerals über seine Kupfermine Cobre Panama für 178 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug ist Franco-Nevada berechtigt, bis zu 302.000 Unzen Gold und 4,8 Millionen Unzen Silber von der Mine zu kaufen, und zwar zu nur 20 % der Spotpreise für Gold bzw. Silber und zu 50 % der Spotpreise für alles, was darüber hinausgeht..

Dank Cobre Panama und anderen kürzlich abgeschlossenen Geschäften rechnet Franco-Nevada damit, dass die Goldproduktion bis 2021 um fast 9 % wachsen wird.

Kennzahl 2015 2016 2017 Schätzung 2021 Schätzung Goldäquivalente in hunderttausend Unzen 360 464 470-500 515-540 Öl- und Gasumsätze (in Millionen)

28 USD 30 USD 35-45 USD 55-65 USD

DATENQUELLE: FRANCO-NEVADA. TABELLE:AUTOR.

Vorstoß in die Öl- und Gasindustrie

Franco-Nevada ist das einzige Edelmetall-Streamingunternehmen, das sich an Öl und Gas gewagt hat und 2017 bedeutende Fortschritte gemacht hat.

Öl und Gas trugen im dritten Quartal 7 % zum Umsatz von Franco-Nevada bei. Im Laufe des Quartals erwarb das Unternehmen eine Lizenzgebühr für das Orion Thermal Project eines privaten Ölsandunternehmens in Alberta sowie Lizenzgebühren im Wert von 109,8 Millionen US-Dollar in der Delaware-Region des Perm-Beckens in Texas. Diese Verträge kamen innerhalb der Monate zustande. Franco-Nevada zahlte nur wenig mehr als 200 Millionen US-Dollar für Öl- und Gaslizenzrechte im Perm-Becken und in Oklahoma.

Dank Delaware hat Franco-Nevada nun Lizenzgebühren in den wichtigsten drei Schieferbecken der USA. Was du dabei wissen musst, ist, dass das Unternehmen davon ausgeht, dass der Beitrag der neuen Lizenzgebühren in den USA „nach 2017 an Bedeutung gewinnen wird“. Da sich die Ölpreise erholen, macht Franco-Nevada die richtigen Schritte zur richtigen Zeit und diversifiziert sein Portfolio wie kein anderes Streaming-Unternehmen.

Mit Schulden und Dividenden auf Kurs bleiben

Stell dir vor: Franco-Nevada hat keine Schulden, erwirtschaftete in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow in Höhe von 482 Millionen US-Dollar und erhöhte seine Dividende im zehnten Jahr in Folge 2017. Das macht Franco-Nevada zu einem der besten Dividendengoldtitel und finanziell zum stärksten zusammen mit Royal Gold und Wheaton Precious Metals.

Indem Franco-Nevada seine Bilanz sauber hält und seine Dividendenrendite aufrechterhält, sicherte es den Aktionären zu, weiter für diese zu arbeiten.

Unterm Strich

Mittlerweile ist es offensichtlich, dass Franco-Nevada im Jahr 2017 mit starken operativen Leistungs- und Wachstumsinitiativen aufwarten konnte. Die Ausbreitung in den Bereich Öl und Gas verleiht dem Portfolio des Unternehmens eine angenehme Diversifikation, auch wenn es im Edelmetallbereich weiter wächst. Vor diesem Hintergrund sieht es so aus, als hätten die Aktien von Franco-Nevada für 2018 noch viel Potenzial übrig.

