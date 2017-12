Warum 2017 ein Jahr war, an das man sich bei Illumina erinnern sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Illumina":

Bei Illumina (WKN:927079). läuft es wieder!

Die Aktionäre waren in den vergangenen Jahren an enorme Kursgewinne für die Aktie gewöhnt, aber sie waren von dem Marktführer für Gensequenzierung in den Jahren 2015 und 2016 schwer enttäuscht worden. Aber 2017 entpuppt sich für Illumina als fantastisch, denn der Kurs stieg in diesem Jahr um mehr als 70 %.

Im letzten Jahr gab es kaum Enttäuschungen – und jede Menge Positives. Hier ist, warum 2017 ein Jahr war, an das man sich erinnern sollte.

Die große Sache

Die mit Abstand größte Sache für Illumina im Jahr 2017 war die Einführung von NovaSeq. Am 9. Januar stellte das Unternehmen offiziell das neue Sequenziersystem vor. Francis de Souza, CEO von Illumina, bezeichnete die Einführung von NovaSeq als „einen der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte von Illumina“. Diese Aussage war keine Übertreibung.

Bis zum Ende des ersten Quartals 2017 hatte Illumina bereits mehr als 135 Aufträge für NovaSeq. Im zweiten Quartal war die Nachfrage nach NovaSeq so groß, dass das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose übertraf. Illumina erhöhte sogar die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2017, was vor allem auf besser als erwartete Ergebnisse für NovaSeq zurückzuführen ist.

Im dritten Quartal hat sich die Dynamik weiter verstärkt. Illumina verzeichnete erneut beeindruckende Umsätze mit dem neuen System. Aufgrund der starken Nachfrage nach NovaSeq hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Bis Ende September wurden fast 200 NovaSeq-Systeme an Kunden ausgeliefert, von denen weitere auf dem Weg dorthin sind.

Die vielleicht beste Nachricht von allen war, wer diese Kunden waren. Illumina erwartete, dass die bestehenden Benutzer des HiSeq-Systems auf NovaSeq umsteigen würden. Und genau das ist passiert. Das Unternehmen stellte jedoch auch fest, dass rund ein Drittel der Aufträge für NovaSeq von Organisationen kamen, die zuvor noch nicht zu den Illumina-Kunden gehörten oder Anwender der Tischsysteme waren.

Illumina hatte ursprünglich geplant, zwei Versionen von NovaSeq auf den Markt zu bringen – die 5000er Serie und die 6000er Serie. Die Version, die Anfang des Jahres auf den Markt kam, war die NovaSeq 5000. Die 6000er sollte dann Anfang 2018 auf den Markt kommen. Der Start wird aber nicht stattfinden. Illumina entdeckte, dass die Kunden die 5000er Serie so sehr mochten, dass sie alle ihre Bedürfnisse erfüllte.

Weitere wichtige Entwicklungen

NovaSeq war entscheidend für den Erfolg von Illumina im Jahr 2017, aber es gab auch andere wichtige Entwicklungen. Eins von denen war GRAIL, das Tochterunternehmen, das gegründet wurde, um DNA Tests zu entwickeln, die mehrere Arten von Krebs an den frühen Stadien ermitteln können. Im ersten Quartal dieses Jahres schloss GRAIL eine zweite Finanzierungsrunde ab, die über 900 Millionen US-Dollar einbrachte.

Wie hat sich diese Finanzierung auf Illumina ausgewirkt? GRAIL hatte zuvor die Bilanz des Unternehmens belastet. Illumina hatte auch einen Teil seiner Barmittel für die Finanzierung des Betriebs von GRAIL verwendet. Beide Themen haben für Illumina jetzt an Bedeutung verloren. Illumina besitzt jetzt weniger als 20 % der Anteile an GRAIL.

Im August gründeten Illumina und die Venture-Capital-Firma Telegraph Hill Partners ein weiteres neues Unternehmen – Verogen. Das Ziel von Verogen ist es, die Akzeptanz für die Sequenzierung auf dem globalen Forensik-Markt zu erhöhen, darunter für Straffälle und andere forensische Anwendungen. Wenn Verogen erfolgreich ist, wird Illumina von der höheren Nachfrage nach seinem forensischen Genomiksystem MiSeq FGx profitieren.

Illumina brachte neben NovaSeq weitere neue Produkte auf den Markt. Im April brachte das Unternehmen die VeriSeq-Lösung für nicht-invasive pränatale Tests (NIPT) in Europa auf den Markt. Das Next-Generation-Sequenzierungssystem (NGS) ermöglicht es Labors, an einem Tag nach fetalen Chromosomenanomalien wie Down-Syndrom, Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom zu suchen. Im Juni rollte Illumina seinen Diagnose-Testkit für die Verwendung von NGS zur Beurteilung von Darmkrebs aus.

Der Blick in die Zukunft

Es gibt mehrere Gründe zu erwarten, dass 2018 ein weiteres sehr gutes Jahr für Illumina wird. Frühe Aufträge für NovaSeq kamen vor allem von gewerblichen Kunden, aber es könnte auch eine solide Nachfrage von akademischen Kunden geben, die langsamer bestellen, weil sie mehr Auflagen erfüllen müssen, um die Genehmigung für Ausgaben für neue Systeme zu erhalten. Die meisten aktuellen HiSeq-Kunden von Illumina sind noch nicht auf NovaSeq umgestiegen. Illumina rechnet weiterhin damit, dass viele dieser Kunden in den nächsten Jahren auf das neue System umstellen werden.

Das wahrscheinlich größte Potenzial für NovaSeq liegt in der Erfüllung des Ziels, das de Souza bei der Einführung des Systems formuliert hat. Er sagte im Januar, dass die NovaSeq-Architektur schließlich zu einem 100-Dollar-Genomtest führen könnte. Solch niedrige Kosten für die Kartierung eines Genoms würden den Markt für die Gensequenzierung wahrscheinlich dramatisch erweitern. Wenn Illumina wirklich einen Test für 100 US-Dollar möglich macht, sollten die glücklichen Tage für das Unternehmen und seine Aktionäre noch lange andauern.

