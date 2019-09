Warth & Klein Grant Thornton: Neues Vorstandsquintett nimmt Arbeit auf (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zukunftsorientierte Führungsstruktur bildet Wachstumsstrategie abPlanmäßig mit dem Start des Geschäftsjahres 2019/2020 am 1.Oktober 2019 nimmt der neue Vorstand von Warth & Klein Grant Thorntonseine Arbeit auf.Michael Häger (59) ist Nachfolger von Joachim Riese (66) und alsCEO für die Führung der Gesellschaft sowie das Ressort Strategy &Finance zuständig.Professor Dr. Gernot Hebestreit (56) zeichnet für den BereichClients & Markets verantwortlich und übernimmt die Koordination derGeschäftsbereiche.Dr. Frank Hülsberg (53) leitet den Bereich Governance, Risk,Compliance & Technology und das neue Vorstandsressort Technology &Innovation, um den Ambitionen von Warth & Klein Grant Thornton, zueinem auch technologisch führenden Anbieter zu werden, besonderenNachdruck zu verleihen.Heidemarie Wagner (62) verantwortet neben der steuerrechtlichenBeratung von nationalen und internationalen Unternehmen derImmobilienbranche das Ressort Integration.Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse (49) trägt als Vorstand People &Culture der immer größeren Bedeutung der Mitarbeitergewinnung und-bindung Rechnung. Ihre Vorstandstätigkeit verbindet sie mitMandatsarbeit im Bereich Unternehmensbewertung und Economic/DisputeAdvisory.Michael Häger freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinenKolleginnen und Kollegen: "Die neue, zukunftsorientierteFührungsstruktur bildet die Wachstumsstrategie des Unternehmens imVorstand und den Geschäftsbereichen ab. Damit tragen wir auch derneuen Größe des Unternehmens mit 10 Standorten und 1.300Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Rechnung."Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Über 1.300 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. TraditionelleSchwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Audit & Assurance, Tax,Legal, Private Finance, Corporate Finance & Advisory Services sowieBusiness Process Solutions.Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mitrund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700Standorten in über 135 Ländern.Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:Karl-Heinz HeuserHeuser Agentur für Strategie- und KommunikationsberatungTelefon: + 49 221 397 503-50Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.defür Warth & Klein Grant ThorntonOriginal-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuell