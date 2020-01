Warth & Klein Grant Thornton 2018/19: 30 Prozent Wachstum und Umsatzsprung auf 137 Mio. Euro (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- 12 Prozent organisches Wachstum - Umsatzschub durch Trinavis- Beratungsgeschäft wächst überproportional- Erfolgreicher Zusammenschluss mit Trinavis- Neue Führungsstruktur stärkt Wettbewerbsfähigkeit- Optimistischer Ausblick 2020Die Warth & Klein Grant Thornton-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018/19 mit einemsatten Umsatzplus von 30 Prozent auf rund 137 Mio. Euro Gesamtumsatz gegenüber105 Mio. Euro in 2017/18 abgeschlossen.Von diesem Umsatz entfallen rund 43,4 Mio. Euro auf den Geschäftsbereich Audit &Assurance (2017/18: 37,1 Mio. Euro), 54,1 Mio. Euro auf den Bereich Tax(2017/18: 34,2 Mio. Euro), gut 6,5 Mio. Euro auf den Geschäftsbereich Legal(2017/18: 3,9 Mio. Euro), 28,3 Mio. Euro auf die Corporate Finance & AdvisoryServices (2017/18: 25,0 Mio. Euro) sowie rund 4,3 Mio. Euro auf denGeschäftsbereich Private Finance (2017/18: 4,5 Mio. Euro).12 Prozent organisches Wachstum - Umsatzschub durch Zusammenschluss mit TrinavisIm abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete die Warth & Klein GrantThornton-Gruppe ein organisches Wachstum in Höhe von rund zwölf Prozent.Der im Geschäftsjahr vollzogene Zusammenschluss mit Trinavis hat nebenqualitativen Aspekten und interessanten Mandaten einen nachhaltigen, wichtigenBeitrag zum Umsatzwachstum geleistet.Zusätzlich wurde die Umsatzentwicklung durch Full-Year-Effekte aus denTransaktionen des Vorjahres positiv beeinflusst.Im Geschäftsjahr 2018/19 beschäftigte die Gesellschaft rund 1.300Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten in Deutschland.Michael Häger, Vorstandsvorsitzender von Warth & Klein Grant Thornton, ist mitdem Resultat des Geschäftsjahres 2018/19 überaus zufrieden: "Wir sind organischwie durch die Zusammenschlüsse stark gewachsen. Das sehr gute Ergebnis begründetsich in hochwertiger Arbeit und innovativer Beratung. Wir haben unsereMarktanteile ausgebaut und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert."Beratungsgeschäft wächst überproportionalDie Geschäftsbereiche Tax und Corporate Finance & Advisory Services haben mitüberproportionalen Umsatzsprüngen das Wachstum der Gesellschaft nachhaltiggefördert.Häger sieht dies auch als eine Bestätigung der Wachstumsstrategie 2025: "Wirsind sehr erfreut über die positive Entwicklung unseres Kerngeschäftes Audit &Assurance und schätzen dieses nach wie vor hoch ein. Uns ist aber auch bewusst,dass die Wachstumsraten sehr stark von innovativen Beratungsdienstleistungengetrieben sind. Und genau da bieten wir eine Vielzahl hochattraktiver Angebote."So hat sich bei Warth & Klein Grant Thornton der Bereich Tax umsatzmäßig nahezuverdoppelt und Beratungsdienstleistungen im Umfeld der digitalen Transformationwerden stark nachgefragt.Positive Entwicklung an den StandortenDie positive geschäftliche Entwicklung von Warth & Klein Grant Thornton bildetsich, wenn auch mit unterschiedlicher Akzentuierung, ebenso an den Standortenab. Der Zusammenschluss mit Trinavis hat auch für die Standorte zusätzlicheWachstumsimpulse gebracht.Dies ist eine Bestätigung des Konzeptes, dass gerade die mittelständischenMandanten die räumliche Nähe zu ihren Beratern schätzen und honorieren.Erfolgreicher Zusammenschluss mit TrinavisNach dem Zusammenschluss mit Trinavis lag ein Schwerpunkt im abgelaufenenGeschäftsjahr auf der organisatorischen und inhaltlichen Zusammenführung dereinzelnen Gesellschaften unter dem Dach von Warth & Klein Grant Thornton.Die wirtschaftliche Entwicklung ist ein Indiz dafür, dass dies nicht nurgelungen ist, sondern sich auch auszahlt. Die Zusammenarbeit funktioniert überalle Geschäftsbereiche und Standorte hinweg.Michael Häger ist beeindruckt von dem Willen aller Mitarbeiterinnen undMitarbeiter zur Zusammenarbeit: "Wenn sich unterschiedliche Arbeitskulturenzusammenfinden, um daraus etwas Großes und Neues zu gestalten, ist dies immermit einem gewissen Risiko behaftet. Das, was wir gewünscht und vermutet haben,ist auch eingetreten: Beide Gesellschaften passen perfekt zusammen, dasBedürfnis nach Austausch und Kollaboration ist groß und funktioniert. Diesregistrieren auch unsere Mandanten und der Markt."Neue Führungsstruktur stärkt WettbewerbsfähigkeitDie funktionsorientierte Ausrichtung des Vorstandes und die Stärkung derGeschäftsbereiche von Warth & Klein Grant Thornton setzten ebenfalls wichtigeSignale der strukturellen Veränderungen und organisatorischen Weiterentwicklungüber die angestammten Geschäftsbereiche hinaus. "Wir haben mit dem Zuschnitt dereinzelnen Vorstandsbereiche die ideale Basis für die zukünftige Entwicklung undden Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit geschaffen. Die Zusammenarbeit istinhaltlich wie persönlich sehr gut", erklärt Michael Häger.Optimistischer Ausblick 2020Das gute Jahresergebnis 2018/19 bietet eine wichtige Grundlage auch für diezukünftige Weiterentwicklung von Warth & Klein Grant Thornton. Die Gesellschaftsieht sich gerüstet, um auch künftig erfolgreich am Markt zu bestehen. MichaelHäger dazu: "Wir haben mit unserer Wachstumsstrategie 2025 die Weichen in dierichtige Richtung gestellt und ich bin optimistisch, dass auch das Geschäftsjahr2019/20 ein sehr gutes für uns werden wird". Dabei hilft auch die traditionellbesondere Nähe von Warth & Klein Grant Thornton zu mittelständischen undFamilienunternehmen: Ihnen kommt eine besondere Aufmerksamkeit zu, auch wenn inBörsensegmenten gelistete Unternehmen bereits heute fester und wichtigerBestandteil des Mandantenstammes sind.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größtenWirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaft berätweltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit über 56.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern an mehr als 700 Standorten in rund 140 Ländern.In Deutschland betreuen mittlerweile über 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiteran zehn Standorten neben börsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand.Traditionelle Arbeitsschwerpunkte der Gruppe sind Audit & Assurance, Tax, Legal,Private Finance, Corporate Finance & Advisory Services sowie Business ProcessSolutions.