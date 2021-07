Das Warten hat ein Ende - die Management Suite 1.1 von Peregrine Connect bietet Alerting, Sicherheit, API-Management, Überwachung und Job Scheduling

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die führende Plattform für Anwendungs-, API- und Workflow-Integration von Peregrine Connect kündigt die Peregrine Connect Management Suite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3229194-1&h=123228439&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3229194-1%26h%3D1167128188%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.peregrineconnect.com%252Fproducts%252Fmanagement-suite%252F%26a%3DPeregrine%2BConnect%2BManagement%2BSuite&a=Peregrine+Connect+Management+Suite) an, die nächste Stufe der Exzellenz auf dem Integrationsmarkt. Die Management Suite bietet ein erstklassiges, umfassendes webbasiertes Portal, mit dem Unternehmen alle Neuron ESB-Implementierungsumgebungen, die darin befindlichen Ressourcen und die darin implementierten Anwendungen sicher verwalten und überwachen können.Die Management Suite wurde entwickelt, um Kunden eine vollständige Transparenz über alle eingesetzten Lösungen zu bieten und diese entsprechend zu überwachen. Die Management Suite ermittelt, wann und wo ein kritisches Problem auftritt, um mit Sofortwarnungen proaktiv vorzugehen. Zu den Funktionen gehören die vollständige Kontrolle über APIs und die Planung von Aufträgen nach den Präferenzen eines Unternehmens. Das Ziel von Peregrine Connect war es, viele Entwicklungs-, Bereitstellungs- und Betriebskomplexitäten zu beseitigen, die bei vielen Konkurrenzprodukten auftreten.Verwaltung und Überwachung aller installierten LösungenDie Management Suite hebt sich deutlich von allen anderen Wettbewerbern in diesem Bereich ab, was die tägliche Verwaltung und Überwachung der eingesetzten Lösungen angeht. Unabhängig davon, ob diese Umgebungen vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden, können einmal verwaltete API-Ressourcen erstellt und gesichert werden, Geschäftsprozesse können geplant werden, Alarme können operationalisiert und abonniert werden, historische und Echtzeit-Überwachung kann für die bereitgestellten Anwendungen verfügbar gemacht werden. Dashboards können für einen schnellen und einfachen Zugriff auf die am meisten genutzten Funktionen erstellt werden. Die Management Suite bietet Unternehmen einen umfassenden Einblick in aktuelle und historische Leistungskennzahlen.Die erweiterten Lösungsfunktionen der Management Suite:- Task-basierte Benutzer- und Rollensicherheit- Umweltmanagement und -überwachung- Anwendungsüberwachung und Berichterstattung- Alarmierung und Benachrichtigung- Job-Planung- API-VerwaltungMehr erfahren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3229194-1&h=2942528171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3229194-1%26h%3D3571229883%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.peregrineconnect.com%252Farticle%252Fperegrine-connect-management-suite-1-1-released%252F%26a%3DRead%2BMore&a=Mehr+erfahren)Pressekontakt:Pressekontakt:Peregrine ConnectWork: 949-613-4010nelly.monjazeb@peregrineconnect.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/999937/Peregrine_Connect_Logo.jpgOriginal-Content von: Peregrine Connect, übermittelt durch news aktuell