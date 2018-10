München (ots) -- Die neunte Staffel "The Walking Dead" ab dem 8. Oktober 2018innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere exklusiv auf FOX- Die 16 neuen Episoden gibt es immer montags um 21.00 Uhr auf FOX -wahlweise in der deutschen Synchronfassung oder im englischenOriginal zu sehenIn einer Woche, am 8. Oktober, feiert die 9. Staffel derErfolgs-Serie ihre deutsche TV-Premiere. Die insgesamt 16 neuenEpisoden strahlt FOX immer montags um 21.00 Uhr innerhalb von 24Stunden nach der US-Premiere aus. Wie in der Vergangenheit wird auchdie neunte Staffel wieder in zwei Teilen ausgestrahlt. Nach denersten acht Episoden geht "The Walking Dead" in die Winterpause undkehrt voraussichtlich im Februar 2019 mit weiteren acht Folgenzurück.Über "The Walking Dead""The Walking Dead" basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe vonRobert Kirkman. Die Serie erzählt die Geschichte einer GruppeÜberlebender, die sich nach einer Zombie-Apokalypse unter der Führungdes Polizisten Rick Grimes auf die Suche nach einem sicherenZufluchtsort macht. Die Stars der Serie sind Andrew Lincoln, NormanReedus, Lauren Cohan, Danai Gurira und Melissa McBride, Scott M.Gimple, Angela Kang, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert,Greg Nicotero, Tom Luse, Denise Huth sind die ausführendenProduzenten der mehrfach ausgezeichneten Serie.Mit der neunten Staffel und neuer Showrunnerin Angela Kang steht"The Walking Dead" an einem Wendepunkt. Der große Kampf gegen Neganund die Saviors liegt hinter Rick (Andrew Lincoln) und den anderenMitgliedern der Gemeinschaft. Nach einem eineinhalbjährigenZeitsprung sieht man die Überlebenden in einer vermeintlichfriedlichen Lage. Sie bauen sich eine neue Welt auf und zwar so, wieCarl es sich vor seinem Tod gewünscht hat. Dennoch machen ihnenschwindende Ressourcen zu schaffen. Die Gruppe ist jetzt auf Pferdeund Biokraftstoff angewiesen, muss sich mit neuen Waffen vertrautmachen und ist häufiger zu Nahkämpfen mit Zombies gezwungen.Unterschiedliche Philosophien und Zukunftspläne treffen aufeinander.Bald stellt sich die Frage: Sind der Erhalt des Friedens und derAufbau einer intakten Zivilisation vielleicht viel schwieriger alseinen Krieg zu führen? Jetzt geht es nicht mehr nur ums Überleben,sondern darum, wie man langfristige soziale Strukturen und Regeln füreine große Zivilisation schafft. Sicher ist, dass Ricks Entscheidung,Negan zu verschonen, Zwietracht gesät hat. Was werden Daryl, Maggie,Michonne und Carol tun und wer wird neben Rick zum neuen Anführer?#Zombiegate - FOX lässt am Berliner Flughafen die Zombies los!Als Einstimmung auf die neue Staffel von "The Walking Dead" ließFOX die Zombies auf Deutschlands bekannteste Geisterbaustelle los.Zwischen Baumaterial, unfertigen Wartehallen und Bauzäunen wurden inden letzten Tagen einige der Untoten am Berliner Flughafen BERgesichtet. Diverse Fotoaufnahmen kursierten daraufhin im Internet,die die untoten Bauarbeiter auf dem Gelände und in den Hallen desFlughafens zeigten.Unter dem Hashtag #Zombiegate und https://zombiegate.berlin könnenalle Fakten und Beweisstücke der Zombie-Invasion am BerlinerFlughafen begutachtet werden. Die FOX Kampagne zum Start der 9.Staffel beinhaltete neben "Foto-Schnappschüssen" der Zombies, auch"Überwachungskamera-Aufnahmen" aus dem Flughafen sowie Email-Auszüge,die die Vertuschung des Zombie-Desasters aufzeigen. Es ist also keinWunder mehr, dass der BER bis heute nicht läuft.Sendetermine:- Die Deutschlandpremiere der 9. Staffel "The Walking Dead" ab dem8. Oktober 2018 immer montags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch überSky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar- Vor dem Start der 9. Staffel zeigt FOX die 8. Staffel ab 17.September in 4er Folgen montags ab 21.00 UhrPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell